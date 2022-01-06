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國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

黑白集／于將軍與柯媽媽

黑白集
于北辰將軍，一面喊退黨，一面挺綠營的林靜儀。（本報資料照片）
于北辰將軍，一面喊退黨，一面挺綠營的林靜儀。（本報資料照片）

中二選區補選好有趣，民進黨全員出動，搞得超盛大；國民黨則為避免政黨對決，顯得袖手旁觀。一面倒之餘，兩個素人跳進來搶鏡頭：左邊是于北辰將軍，一面喊退黨一面挺綠營的林靜儀；右邊是滿頭白髮的柯媽媽，一路與顏寬恒同框誇他做人實在，嘴上則損「一天到晚罵我兒子」的林靜儀「赤牙牙」(即兇悍的意思)。

素人的戲就是好看。他們沒那麼多預設台詞，也不必拐彎抹角，說話顛來倒去也無所謂，一切留給路人解讀。名嘴于將軍的臨陣倒戈，原本令人看了有些納悶；但一經柯媽媽的登場提神，便炮製出不同風味，顯得旗鼓相當。

于北辰一定不滿意這樣的類比：自己是退役將軍，又是熱門政治名嘴，拿來對比柯媽媽，也太不相稱！問題是，于將軍要退黨就退黨，也就罷了；他卻偏要臨時加演「挺綠」，還拿太太接種的插曲來裝飾，故事就變得有點走樣。退黨而附帶挺綠，頓時「將軍變小卒」，成為人家的墊腳石了。

至於柯媽媽，也未必稀罕與于將軍相提並論。人家可是民眾黨柯主席之母，來頭不小。論口才與身段，她稱是來拜廟，和顏寬恒只是「巧遇」；又稱自己是新竹人「沒票」，也「不挺誰」，然後一路和顏寬恒同框又誇他。柯媽媽天生戲感，會輸于將軍嗎？

保持「觀眾」身分的國民黨，看了不妒嫉嗎？

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