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吳進木被質疑「叛國」 前外長叫屈：他多扛了5年台尼邦交

台灣新聞組／台北5日電
圖為蔡英文總統（左）2017年出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）就職典禮。（圖：總統府提供）
圖為蔡英文總統（左）2017年出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）就職典禮。（圖：總統府提供）

前駐尼加拉瓜大使吳進木卸任後，沒有回到台灣，吳進木被質疑有叛國之嫌。一位卸任外交部長同情吳進木的遭遇，這位卸任部長說，事情不如民進黨的意，就成了叛國。據指出，吳進木早就可以退休，但為了尼加拉瓜的邦交，由當時的外交部長李大維再次派往尼國，五年尼國任期，等於是幫民進黨政府又扛住了五年邦交，否則早就斷交了。

外交人士說，吳進木早在2016年就已經辦理屆齡退休，但蔡英文總統剛上任，苦於中美洲缺乏人手，李大維在外交部到處找人派往尼國，最後找上吳進木，因為吳進木在尼國深耕，與尼加拉瓜總統奧蒂嘉的妻子關係不錯，吳進木甚至可以自由進出奧蒂嘉夫婦的官邸。

據了解，因為吳進木公務員辦理退休後，政府是對吳進木以政治任命方式派往尼國，外交部有不成文規定，獲政治任命的大使，以一任三年為限，吳進木其實已經多做兩年了，幫台灣多撐住尼加拉瓜邦交五年。

外交人士說，接任吳的李岳融雖剛到任，但他是斷交時的大使，如果要返國報告，那也是李岳融要負責，吳已是退休公務員。

中南美洲資深記者郭篤為表示，奧蒂嘉在單方台斷交並與北京建交次日，透過國家憲報公布准予吳進木夫婦歸化尼加拉瓜國籍，當時吳進木早已離任，據了解也並未定居尼國。

郭篤為指出，尼國總統大選是11月9日，通常會讓有經驗的大使在任，應付選舉變局，吳進木9月底申請退休，外交部竟然沒有慰留，在人事安排上不是沒有責任。不過，也有人推測，也許奧蒂嘉基於私誼提前告知，讓吳避免斷交的尷尬處境，申請退休；給予國籍則是對吳進木多年來為尼加拉瓜爭取到鉅額台灣援助的謝意。

郭篤為說，尼加拉瓜與中華民國斷交，其實有雙邊關係以外的美中大氣候影響。吳進木雖與奧蒂嘉有私交，但是面對這些國際結構性因素，私交對斷交恐怕能夠著力之處也很少，「要說是叛國，恐怕更是言重了」。

尼加拉瓜 退休 邦交

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