我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

台曾提議交換共機情報 日本以「無邦交」避答

台灣新聞組／台北5日電
日媒報導，台方曾提議和日本交換大陸軍機行動情報，但日本沒有回應，形同拒絕。圖為一架解放軍轟六轟炸機2020年9月在台海中線附近飛行。（路透）
日媒報導，台方曾提議和日本交換大陸軍機行動情報，但日本沒有回應，形同拒絕。圖為一架解放軍轟六轟炸機2020年9月在台海中線附近飛行。（路透）

日本產經新聞報導，台灣當局曾在2019年向日本政府提議，希望建構可即時交換中國大陸軍機飛行情資的機制，不過日本方面認為與台灣沒有邦交，對此避而不答，實際上等同拒絕此要求。

台日防衛相關人士透露，台灣軍方最高層在2019年2月下旬，透過日本對台窗口「日本台灣交流協會」，向日本政府提出交換大陸軍機飛行情資的構想。報導指出，這是台灣向日本提出正式防衛合作的訊息首度曝光。

報導說，解放軍的轟六等戰機在2016到2018年間，經由台灣與菲律賓間的巴士海峽後，穿越日本沖繩本島到宮古島間的宮古海峽，到西太平洋再返回原駐地，把戰機繞台「常態化」。因台灣方面缺乏對宮古海峽區域的監視能力，日本也無法監視巴士海峽，因此台灣希望建構一個常設機制，尋求與日本交換大陸軍機的位置、高度、速度等雷達情報。

另據中國時報報導，台灣一位退役軍方官員對此表示，台方空軍雷達監測不及宮古海峽，若能和日本交換情報，及早掌握從台灣北側來的共機，包括位置與高度，最重要的是掌握機型，對防空預警很有幫助。

不過日方認為，因與台沒有外交關係，且台灣提出的機制無法只交付必要情報，對此要求避而不答，形同拒絕，取而代之的是日本自行整備加以因應。當時日本首相是安倍晉三。

日本隨後在與那國島沿岸監視隊基地設置移動式警戒管制雷達，監視從巴士海峽北上的飛機，並派員輪調進駐，2023年度起將進一步改為常駐20名人員；另外日本政府已決定輸出四座警戒管制雷達給菲律賓，盼將來可用於提供巴士海峽周遭情報。

報導指出，日本政府顧慮中國大陸與「一個中國」原則，即使有必要收集大陸軍機情報，卻拒絕與台灣當局交換相關情資。這個案例顯示台日關係的現狀，即使是雙方互惠的交換防衛情報也辦不到，也顯示台灣方面期待交換即時情報，日本則是對於是否要交流都猶豫不決，雙方態度有很大的鴻溝。

日本 邦交 解放軍

上一則

黑白集／小英忘了點亮慈善 讓老韓來點

下一則

新聞評論／前線要第3劑 陳時中關起耳朵清零

延伸閱讀

北韓發射不明飛行物體 日本稱可能是彈道飛彈

北韓發射不明飛行物體 日本稱可能是彈道飛彈
新垣結衣移居美？宅男心碎「老婆走了怎麼辦」

新垣結衣移居美？宅男心碎「老婆走了怎麼辦」
男子穿日動漫服被要求脫下 南京景區：要考慮價值觀

男子穿日動漫服被要求脫下 南京景區：要考慮價值觀
沖繩Omicron疫情擴散 縣知事怒轟「美軍播毒」

沖繩Omicron疫情擴散 縣知事怒轟「美軍播毒」

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天