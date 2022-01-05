台曾提議交換共機情報 日本以「無邦交」避答

日媒報導，台方曾提議和日本交換大陸軍機行動情報，但日本沒有回應，形同拒絕。圖為一架解放軍轟六轟炸機2020年9月在台海中線附近飛行。（路透）

日本 產經新聞報導，台灣當局曾在2019年向日本政府提議，希望建構可即時交換中國大陸軍機飛行情資的機制，不過日本方面認為與台灣沒有邦交 ，對此避而不答，實際上等同拒絕此要求。

台日防衛相關人士透露，台灣軍方最高層在2019年2月下旬，透過日本對台窗口「日本台灣交流協會」，向日本政府提出交換大陸軍機飛行情資的構想。報導指出，這是台灣向日本提出正式防衛合作的訊息首度曝光。

報導說，解放軍 的轟六等戰機在2016到2018年間，經由台灣與菲律賓間的巴士海峽後，穿越日本沖繩本島到宮古島間的宮古海峽，到西太平洋再返回原駐地，把戰機繞台「常態化」。因台灣方面缺乏對宮古海峽區域的監視能力，日本也無法監視巴士海峽，因此台灣希望建構一個常設機制，尋求與日本交換大陸軍機的位置、高度、速度等雷達情報。

另據中國時報報導，台灣一位退役軍方官員對此表示，台方空軍雷達監測不及宮古海峽，若能和日本交換情報，及早掌握從台灣北側來的共機，包括位置與高度，最重要的是掌握機型，對防空預警很有幫助。

不過日方認為，因與台沒有外交關係，且台灣提出的機制無法只交付必要情報，對此要求避而不答，形同拒絕，取而代之的是日本自行整備加以因應。當時日本首相是安倍晉三。

日本隨後在與那國島沿岸監視隊基地設置移動式警戒管制雷達，監視從巴士海峽北上的飛機，並派員輪調進駐，2023年度起將進一步改為常駐20名人員；另外日本政府已決定輸出四座警戒管制雷達給菲律賓，盼將來可用於提供巴士海峽周遭情報。

報導指出，日本政府顧慮中國大陸與「一個中國」原則，即使有必要收集大陸軍機情報，卻拒絕與台灣當局交換相關情資。這個案例顯示台日關係的現狀，即使是雙方互惠的交換防衛情報也辦不到，也顯示台灣方面期待交換即時情報，日本則是對於是否要交流都猶豫不決，雙方態度有很大的鴻溝。