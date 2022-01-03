韓國瑜催出逾萬韓粉 藍：朱立倫有辦法叫動這麼多人嗎

高雄市前市長韓國瑜在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書見面會。（記者許正宏／攝影）

高雄市前市長韓國瑜 昨宣布成立「典亮慈善基金會」，未來動向受關注，也引發藍綠不同解讀。國民黨 黨內人士說，韓國瑜沉潛這麼久，還是可催出逾萬人的人氣，國民黨現在檯面上這些人，不管是朱立倫或趙少康，有辦法叫得動這麼多支持者嗎？民進黨 則認為，韓國瑜回歸，代表深藍、反改革路線持續鞏固，將促使民進黨支持者更加團結。

本報系聯合報報導，死忠韓粉對韓復出政壇充滿期待，希望韓「出來選舉、選什麼都好」。國民黨內部人士認為，這次見面會應是韓回歸政壇起手式，雖仍難預料未來選戰會扮演什麼角色，但已可斷言，無論年底九合一大選或2024，韓都是很重要的指標。

黨內人士說，這兩年下來韓流確實退燒了，可是國民黨卻也跟著韓流一起退燒。

民進黨人士指出，雖然韓國瑜看似再度吸引眾多韓粉聚集，但韓粉代表的是深藍選票，若韓國瑜再度參選縣市長，可能會造成國民黨內動盪，也造成「排擠效應」，使國民黨「中間路線」愈來愈式微；當韓國瑜再度成為國民黨的主旋律，國民黨只能再度擁抱深藍基本盤，但從歷年選舉可以發現，深藍基本盤已經逐漸萎縮，對國民黨來說不是好事。

民進黨人士指出，國民黨若再派韓國瑜參選縣市長，可能促使民進黨更團結，2020大選是最好的例子，當時韓國瑜激發了綠營焦慮感，最後綠營目標一致逼退「韓流」，韓國瑜的存在也等同幫民進黨創造舞台，對民進黨來說已是「熟悉的對手」。