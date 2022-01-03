台灣本土疫情趨緩「後遺症」…陳時中叫不動部會

中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）

新冠肺炎境外移入病例激增，加上防疫 旅館驗出多例Omicron病毒，府院高層如臨大敵，最近中央疫情 指揮中心感受極大壓力，但在本土疫情持續和緩的情況下，指揮中心跨部會協調卻常碰壁。

首先是春節「七加七」專案實施後，許多民眾憂心零確診破功，要求防疫應加嚴回到「十四加七」，另一個壓力是部會首長叫不動，許多指揮中心召集的會議，各部會只派代理人參加，原本該參加會議的次長不見人影，導致跨部會協調曠日廢時。

據了解，台灣長時間零確診，反而讓指揮中心協調各部會遇到困難。去年指揮中心研擬春節專案時，曾因為擔憂防疫旅館不夠，一度打算要求國防部及各部會轄下國營事業幫忙，但最後指揮中心沒有提出要求，原因在於前年起，指揮中心陸續探詢國防部出借國軍英雄館、交通部出借轄下的中華電信會館及經濟部協調轄下的台電會館等，都碰了一鼻子灰，指揮中心因而決定不再提出。

直到近日Omicron病毒在全球快速蔓延，指揮中心雖然感受到問題嚴重性，但台灣本土疫情始終零確診，各部會對於開會並不積極。

知情人士透露，對於指揮中心指揮官陳時中 召集的會議，多個部會僅指派專員等代理人參加，有參與會議的代理人表示，因為次長沒有來，只能將資訊帶回再轉達，效率不彰可想而知。

知情人士說，去年5月本土疫情爆發時，行政院長蘇貞昌經常召集會議，各部會神經緊繃，在蘇貞昌強力壓陣之下，沒人敢不配合陳時中，但隨著本土疫情消失，各部會似乎故態復萌，陳時中的領導威信備受考驗。

知情人士說，疫情已經持續兩年，防疫旅館就算完全遵照標準作業程序，也可能因為長時間防疫而鬆懈，最近是非常時期，台灣不可能永遠維持零確診，各部會應該超前部署，再度動起來。