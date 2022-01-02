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台中補選 藍綠一姐催票 盧秀燕、蔡英文首度站台對決

台灣新聞組／台中2日電
顏寬恒（右）1日參加台中市政府元旦升旗典禮，站在盧秀燕（左）身後，國民黨1日則在台中成立顏寬恒勞工後援會。（記者黃仲裕／攝影）
顏寬恒（右）1日參加台中市政府元旦升旗典禮，站在盧秀燕（左）身後，國民黨1日則在台中成立顏寬恒勞工後援會。（記者黃仲裕／攝影）

台中第二選區立委補選9日投票，選前超級星期天，藍綠「一姐」首度站台對決。民進黨候選人林靜儀今天直搗對手大本營沙鹿造勢，蔡英文總統親自到場助勢，八日選前之夜蔡總統要再到烏日催票。國民黨候選人顏寬恒今舉辦多場親子活動，台中市長盧秀燕、國民黨立委江啟臣都將分別出席，昔日藍營在地鐵三角「另類同台」，選前三人也將再同台造勢。

台中立委補選選情膠著，藍綠呈現不同態勢，林靜儀有黨主席蔡英文率隊直搗中二選區，顏陣營在倒數一周，重現盧秀燕市長競選時組成的在地鐵三角，力抗綠營中央大軍。

補選最後衝刺，民進黨連兩天直搗「顏家地盤」沙鹿區，民進黨正國會發起的「台灣正青」鐵馬隊，昨抵達沙鹿號召青年返鄉投票，讓林靜儀當選、反對罷免立委林昶佐。

林靜儀今下午在沙鹿競選總部前辦造勢活動，蔡總統壓軸登場，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等人站台。選前兩天、7日晚間在大肚追分夜市，副總統賴清德領軍造勢，選前之夜在烏日辦晚會，蔡總統、賴清德與行政院長蘇貞昌等「大咖」都來催票。

顏寬恒昨參加台中市政府元旦升旗典禮，以前立委身分上台，站在盧秀燕身旁，但兩人零互動；國民黨昨在台中成立顏寬恒勞工後援會，不過顏因掃街未與朱同台。朱立倫說，顏服務有口碑，當立委有政績，用鄉親力量對抗惡質網軍。

顏寬恒今天下午在龍井舉辦親子活動，據了解，盧秀燕今天沒有排公開行程，她與國民黨立委江啟臣等人將到場與顏「另類同台」；選前衝刺車隊掃街，顏的立院好友立委許淑華、高金素梅等人都會助陣，盧秀燕將再上台助選。

退役少將于北辰退出國民黨，表態支持林靜儀。顏寬恒昨批于，為政論節目三千元通告費，出賣自己靈魂，跟連鎖便利超商有何不同？林靜儀回嗆，對過去黨員不必口出惡言，質疑國民黨排除對抗中共的人，讓人懷疑其中心思想為何？

林靜儀（中）1日出席「台灣正青、鐵馬前行」台中活動，台中市前市長林佳龍（左）為她...
林靜儀（中）1日出席「台灣正青、鐵馬前行」台中活動，台中市前市長林佳龍（左）為她加油，並合體舉辦「為台灣再衝一波」記者會。（記者黃仲裕／攝影）

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