台中補選林靜儀vs.顏寬恒 綠估五五波

台中市第二選區立委補選明年1月9日投票，台中市選舉委員會30日舉辦公辦電視政見辯論會，民進黨籍候選人林靜儀表示，第一次參加電視辯論，她覺得想表達的都有表達出來，感謝黨內很多專業夥伴給她很多支持與協助，自評80幾分應該是有。（中央社）

台中第二選區立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免投票 案倒數十天，身兼民進黨主席的蔡英文總統前天與民進黨候選人林靜儀及林昶佐同台，要求黨內立委鼎力協助，數十名綠委齊聚相挺林靜儀，展現綠營大團結。國民黨 則舉行記者會細數林靜儀就疫苗曾發生的爭議事例，質疑林「會照顧中二選區的民眾嗎？」藍、綠隔空交火。

台中第二選區立委補選將於2022年1月9日投票，公辦電視辯論會昨晚登場。林靜儀闡述自己在醫療、公衛、長照與生育等政策的關注及專長，稱將持續監督中火燃氣機組運作；國民黨候選人顏寬恒則強調，強化交通機能是提升選區生活品質的首要關鍵，將要求捷運加速進行，並爭取海線鐵路雙軌化。

林靜儀強調，台中市空汙狀況嚴重，中火希望增加兩個燃氣機組，空汙能比原來燃煤減少一半，未來會要求中火在2024年先讓其中一個燃氣機組運作。顏寬恒則說，落選這兩年來，他深入民間，傾聽每一個聲音，選民擔心空氣汙染影響身體健康，規畫完善且環保的能源政策與電力設施，是政府不可迴避的責任。

據了解，綠營內部評估，林靜儀與顏寬恒選情目前五五波，若能衝高中間與年輕族群得票，很有機會逆轉勝，罷昶案則因罷免正當性與藍營罷免動力不足，預料難以過關。

另外，同樣在明年1月9日投票的台北市第五選區立委林昶佐罷免案，北市選委會昨公告投票人數，共23萬5024人。本案通過門檻為同意罷免票超過投票人四分之一以上，也就是同意票超過5萬8756票，且大於不同意票。