民進黨「選對會」成軍 蔡英文親自操盤2022

民進黨中常會29日通過成立2022年選舉對策委員會，黨主席蔡英文（前右二）擔任召集人。（本報資料照片）

民進黨 中常會昨天通過成立2022年選舉對策委員會，民進黨主席、蔡英文 總統首次親自擔任召集人；民進黨前秘書長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀召集協調工作小組。選對會其他成員如賴清德 、鄭文燦等人，多為黨內要角或接班梯隊；選調小組成員則為黨內各派系代表組成。

本報系聯合報報導，隨著選對會成立，也代表民進黨2022年選戰布局正式啟動。選對會其他成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、洪耀福、林錫耀。

民進黨黨務人士指出，過去多由派系大老擔任選對會召集人，黨主席居第二線角色，本次蔡總統親掌兵符，且黨內2024年大位可能人選全入列，有勝負全黨一起承擔的意味。

另據台北中國時報報導，蔡英文在中常會裁示，選對會只有一個目標，就是為黨、為地方找出最好的人選。她說，「2018年混亂的錯假訊息、負面選舉手法，幾乎沖散我們的隊伍，這次要記取教訓，用最精實的陣容、最團結的精神，爭取國人的信任，全力打贏選戰」。

蔡英文親自拍板的選對會名單分兩部分，是民進黨歷次選對會首見的模式。黨主席蔡英文擔任召集人，成員包括賴清德、鄭文燦、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、新境界文教基金會副董事長洪耀福及黨祕書長林錫耀。

選對會下設「協調工作小組」，執行有關提名的徵詢、協調工作，以利整體布局、促進黨內團結合作，由洪耀福、林錫耀擔任共同召集人，小組名單分別為蘇系吳秉叡、湧言會王定宇與趙天麟、英系蔡易餘與黃承國、綠色友誼何志偉、新系梁文傑與劉維鈞、正國會陳茂松與高志鵬。

部分協調小組成員先前被通知時，以為是選對會成員，沒想到屬於工作小組，自嘲「原來以為自己是A咖，現在才知道是B咖」。

黨內人士推估，選對會成立後，明年1月底前由中執會制訂徵召辦法，通過直轄市市議員提名名額及縣市議員名額；縣市首長的選務時程，預計也在台中第二選區立委補選後、1月底前大致確定，按照過去慣例，通常會在3月到5月間。7月全代會召開前人選全部底定。