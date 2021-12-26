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江啟臣嗆游錫堃：民主若只剩多數決 可以把立法院廢了

記者劉宛琳／台北26日電
國民黨立委江啟臣。（圖：江啟臣辦公室提供）
國民黨立委江啟臣。（圖：江啟臣辦公室提供）

民進黨立院黨團接連把中央政府總預算、地制法修正草案逕付二讀再撤回，國民黨立委江啟臣批評，民進黨團總召柯建銘根本就是一連串蓄意謀殺台灣的民主憲政，放任黨意凌駕民意的立法院長游錫堃應該要下台。游錫堃則在臉書表示，「若我去干涉柯總召，才是議事不中立。」

江啟臣今天表示，如果游錫堃認為的民主典範只是「依法治理」，只要依法提案，就依法處理，就是「議事中立」，那不是自證多數暴力也是民主？過去民進黨在野少數時在國會的各種杯葛抗議不就都是違法亂紀，毫無民主法治可言？如此國會議長毫無存在的必要，民主若只剩多數決，那更可以直接把「立法院」給廢了。

江啟臣致游錫堃全文：

首先，由衷感謝游院長的答覆，同時對於游錫堃院長過去在野時追求民主的努力致上敬意。

立法院為國家最高立法機關，由人民選舉之立法委員組成，是我國最高民意機關，反映民主多元意見，代表人民監督政府，而民主除了多數決外，更重要的是尊重少數，如果執政者掌握國會多數，一切以多數表決強行通過，我們的民主將只徒具形式，不能尊重少數、接納不同意見，民主就只剩下多數暴力。

院長自2020年2月1日就任立法院院長，同年7月立法院行使監察院院長被提名人陳菊的人事同意權，就讓立法院出現大批警察替陳菊開道護駕，推擠在野黨立委，干預記者採訪，引警察入國會，是踐踏國會自主。

面對在野黨在院會杯葛議事爆發衝突，身為主席的游錫堃沒有任何制止，也不宣告休息，看著立委同仁爆發肢體衝突，竟是拿起手機拍照，這就是我們的國會議長。

也曾在在野黨抗議杯葛行政院長施政報告，提前開門讓民進黨委員搶得先機佔領主席台。也發生過立委尚未開始質詢，即宣告開始計時，直接沒收憲法賦予立委的質詢權。

面對日前民進黨首開將中央政府總預算逕付二讀的憲政惡例，院長有作出什麼表示？面對行政官員備詢實問虛答、答非所問，甚至口出惡言羞辱國會議員，院長有無出面捍衛國會尊嚴？又面對民進黨一再以多數強行通過法案，院長又作了什麼？與我所認知多數決定、尊重少數的民主相去甚遠。

猶如游院長指教，立法院組織法第3條是在2016年12月7日通過，議長中立是民進黨國會改革的重要主張，也在民進黨完全執政後通過，其中第2項：「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，『應本公平中立原則行使職權』，維持立法院秩序，處理議事。」議長中立不是單純的不擔任黨職，更要與政黨劃清界線，維護國會自主與尊嚴，才能徹底落實監督制衡行政的民主憲政體制與精神。

如果院長認為的民主典範只是「依法治理」，只要依法提案，就依法處理，就是「議事中立」，那不是自證多數暴力也是民主？過去民進黨在野少數時在國會的各種杯葛抗議不就都是違法亂紀，毫無民主法治可言？如此國會議長毫無存在的必要，民主若只剩多數決，那我們更可以直接把「立法院」給廢了！

民進黨 江啟臣 警察

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