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竹竹併 綠委憂潘朵拉效應 藍委諷媽割地分產

台灣新聞組╱台北23日電
民進黨力推大新竹合併引發爭論。(本報資料照片)
民進黨力推大新竹合併引發爭論。(本報資料照片)

民進黨力推大新竹合併引發爭論，黨內不具名立委不客氣說，此案一旦通過，未來各縣市都提案要求升格，萬一不給過，該縣市的民進黨立委還要不要選？此案有如打開潘朵拉的盒子，民進黨恐是自找死路。

台北中國時報報導，東華大學教授施正鋒說，公投後，民進黨就以為可為所欲為；前台南縣長蘇煥智表示，竹竹合併當然是跟選舉有關，動機為單一縣市合併是有問題，這樣的地方自治拿到世界上，根本就是笑話；台北商業大學財稅系教授黃耀輝認為，竹竹合併升格充斥政治算計，會讓《財劃法》分崩離析、制度大亂。

不願具名的民進黨立委指出，竹竹併一旦通過，每個縣市議會一定會提案升格，中央若敢否決，「此後該縣市的縣市長、立委、議員選舉，民進黨恐怕會輸一輩子，總統大選也會輸得一屁股」，現在為了竹竹合併，因人設事，要強行修法，民進黨恐陷入覆巢之下無完卵的困局。

本報系聯合報報導，新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，台中縣市合併升格走了七年，新竹縣市合併升格卻只要六個月，她樂見新竹發展，但絕不能倉促行事，為了一個人急就章，「根本就是媽媽割一塊地給兒子分家產」。

國民黨發言人江怡臻表示，民進黨正國會、英系和湧言會多名立委撤簽，顯示並不是全體民進黨立委支持，令人質疑竹竹併到底是民進黨團總召柯建銘，還是蔡英文總統的意思？竹竹升格是否為林智堅、柯建銘為一己之私的操作布局？

有意參選新竹市長的民眾黨立委高虹安說，縣市合併須先討論財政收支畫分法、行政區劃法等，牽一髮動全身，憑什麼在府內找民進黨派系大老開會，就貿然修法？新竹市長林智堅經常聲稱民眾支持竹竹合併，但不是每人都支持，更不是急著要在明年通過。

民進黨 國民黨 蔡英文

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