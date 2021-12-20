侯友宜說要為公投承擔 趙少康：不能只想自己 要想大局

新北市藍綠議員皆認為，侯友宜只要做好市政，明年的連任之路並不會受到公投結果太多影響。(記者劉懿萱／攝影)

國民黨 四大公投 失利，對於新北市長侯友宜說要勇於承擔，中廣董事長趙少康 昨被問到要做什麼事情才是承擔？趙說，這要問侯，自己不能替他講，但國民黨有14個縣市，聯合起來力量是很大的，大家一定要團結、合作，「不能只想自己，要想整個大局、整個台灣的前途才可以」。

趙少康表示，民進黨基本盤有27%，開出來只有20%；國民黨基本盤17%，開出來有19%，兩黨都沒有跨過25%，和他預先認為的差不多；過去縣市長投票率有66到68%，但公投投票僅54%，公投不綁大選會有多少%，當初他預估也僅40%。

趙少康表示，投票率低是可想見的，但對於不同意票大過同意票他則是滿意外的，沒想到就連不吃萊豬這樣無關政黨的議題，都能在意識形態和政黨動員下，把食安、環保給丟掉、壓過，讓他很失望；當民進黨打出藍綠對決，他的選民就只問立場不問是非了，那是台灣的悲哀。

媒體詢問，國民黨內指侯友宜態度曖昧導致選舉失利？趙少康說，現在去找戰犯沒意思，應該把可以聯合的朋友全部聯合起來，否則面對執政黨府院黨資院和動員，打不贏這場仗，「既然過去了就放下，努力未來」。

侯友宜前晚稱「我願意承擔」，昨受訪進一步解釋說，國人在公投後應團結向前，對外界的批評與指責，他願意虛心傾聽並概括承受。新北市有三座核能發電廠，中央權責單位應展現魄力，全力解決核廢料問題。

至於怎麼承擔，侯說把自己角色扮演好，不要辜負人民期待，努力認真做事回報國家。

國民黨主席朱立倫昨天到台中沙鹿出席顏寛恒競選總部成立大會，他指出公投案雖然未過，會繼續努力、加油，絕對不會氣餒。