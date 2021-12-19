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不同意均多於同意 4大公投全沒過 投票率4成1

台灣新聞組／台北19日電
適逢冷氣團南下，不少長者穿著厚重衣物前往投下公投票。（記者許正宏／攝影）
適逢冷氣團南下，不少長者穿著厚重衣物前往投下公投票。（記者許正宏／攝影）

四大公投昨天落幕，投票率皆為四成一，不同意票數均多於同意票數。投票趨勢回歸藍綠基本盤對決，民進黨「北票南補」策略奏效，其他縣市公投結果一面倒，不是四個同意就是四個不同意，但新北市「三好一壞」，台中市則是「三壞一好」，在政治板塊顯示淺藍化或淺綠化趨勢。

本報系聯合報報導，據統計，四公投案投票率皆落在41%；而2018的十項公投投票率約為55%。公投案同意門檻，至少要超過495萬6367票。四案公投的同意票數皆未突破400萬票，且不同意票全多於同意票數。

在六都方面，台北市、桃園市四案同意票皆高於不同意票；台南市、高雄市四案不同意票多於同意票；新北市僅有重啟核四的不同意票多於同意票，其他三案都同意票較多；台中市則僅有公投綁大選一案的同意票略高於不同意，其他都不同意票較多。

公投結果藍綠板塊消長
公投結果藍綠板塊消長

據中選會統計，本次公投四案全數同意的有12縣市，包括台北、桃園、新竹縣市、苗栗、南投、花蓮、台東、基隆，以及離島三縣市。全數不同意的則有八縣市，其中絕大多數是綠營執政縣市，包括台南、高雄、雲林、嘉義、屏東等，呈現北票南補趨勢。

若從公投結果來看，有七個「變色縣市」，宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、雲林縣都是四個不同意「由藍變綠」；基隆市、桃園市、新竹市則是四個同意「由綠變藍」。

在重啟核四公投失利的藍營執政縣市，包括新北市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、嘉義市。侯友宜、盧秀燕、彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙及嘉義市長黃敏惠受關注。

4大公投結果
4大公投結果

公投 投票 侯友宜

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