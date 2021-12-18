公投催票 藍喊團結對抗鴨霸政府 綠大打「兩岸牌」

國民黨台北民主守夜17日晚在中正紀念堂自由廣場前集結，民眾手持標語，高喊「四個都同意，台灣更美麗」。（記者林俊良／攝影）

四大公投 今天投票 ，國民黨 昨晚在自由廣場辦「民主守夜」活動，與民進黨凱道晚會大拚場，藍綠大催票。國民黨主席朱立倫表示，今天公投不是為了個人、政黨或要選誰當選，沒有個人與政黨之私，只有全民力量共同對抗鴨霸政府；蔡英文總統則喊出，反萊豬公投是重中之重，她想請求台灣人民理解國家處境及生存發展的必要，克服中國大陸的政治干擾。

國民黨昨晚辦「民主守夜」晚會催公投票，包含前總統馬英九、前主席洪秀柱，公投綁大選、反萊豬與重啟核四公投領銜人江啟臣、林為洲與黃士修到場宣講，中廣董事長趙少康則以開場嘉賓身分助講，上演藍營大團結催票。

國民黨晚會現場還放映一段由國民黨籍14縣市長接力呼籲今天出來投公投票的影片，全力催票。朱立倫表示，他請所有縣市長今天守在各縣市催票，「明天沒有個人或政黨輸贏，只有台灣民主勝利」。

新北市長侯友宜昨透過臉書表示，「我一定會去投票，希望你也會去」。不過，侯昨晚因視察防疫旅館，缺席國民黨民主守夜晚會，成為藍營支持者不滿對象；侯友宜說，他是地方首長、依法行政，11月22日前就在新北市垃圾車掛起鼓勵大家出來表達意見、勇於投票的布條，這段時間選委會透過民政體系，希望民眾了解公投真諦。

台中市長盧秀燕昨有兩場市府會議，沒有北上；宜蘭縣長林姿妙則留在宜蘭繼續宣講重啟核四外的三個同意，強調她的立場不會改變。

民進黨則是南北大催票，府院黨巨頭齊聚。蔡英文大打「兩岸牌」指出，反萊豬公投是最具挑戰性的公投議題，台灣要擺脫被孤立的重要布局，萊豬進口是關鍵中的關鍵，台灣走的路比其他的國家更艱難坎坷，這是因為有個鄰居，正用盡全力在阻止台灣走向世界，但為了國家的生存發展，台灣一定要走出去。

民進黨昨晚在高雄舉辦大型造勢晚會，號召百工百業站出來。蔡總統致詞說，以前習慣南電北送，現在高雄有台積電進駐，不能一直支援北部，公投要把天然氣第三接收站建起來，以後不用再南電北送。

行政院長蘇貞昌表示，公投就是為國家的未來做決定，每一個人都要承擔後果，若反萊豬案通過，將傷害台美關係，「美國、中國，你選哪一邊」？