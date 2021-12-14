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新聞評論／蔡英文付油錢 坐實蘇貞昌國庫當黨庫

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國防部副部長王信龍13日列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢。國民黨立委陳以信質詢關切空軍行政專機使用狀況。（取材自立法院直播畫面）
國防部副部長王信龍13日列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢。國民黨立委陳以信質詢關切空軍行政專機使用狀況。（取材自立法院直播畫面）

難道是蔡英文打臉蘇貞昌？國民黨立委陳以信12月3日質詢行政院長蘇貞昌，問他11月搭行政專機到台南宣講公投，「飛機油錢是誰付的？」蘇貞昌不假思索回應「政府」，並強調「因為我在執行公務」；但事隔十天 ，國防部坦承有收到來自民進黨支付的款項，但金額不便說明。未知蔡英文事後付錢是否心甘情願，但至少證明蘇貞昌國庫、黨庫根本分不清楚。

細究內容，可以發現軍方其實是幫了民進黨的倒忙，反而坐實民進黨確實有揩國家的油之嫌。

第一、如果搭行政專機到處宣講公投真如蘇貞昌所言是「執行公務」，蔡英文實在不需要去付這筆油料錢，難不成這些行程並非「執行公務」，還是民進黨實在沒有把握，乾脆付錢了事？如果不是百分之百執行公務，那蘇貞昌說政府付油料錢，那不是揩國家的油，又是什麼？

再者，軍方在回應蔡、蘇有沒有付專機油料費時，曾說以公務預算支出。如果蔡英文總統和前總統馬英九一樣，一向公私分明，每次都繳一半油錢，為什麼軍方先前會說「以公務預算支出」，這不是要陷蔡英文於不義嗎？軍方會有這麼大的膽子嗎？

第三，如果蔡英文這次真的有付油料費，為昭公信，馬英九都說付一半的錢，軍方應該就乾脆說明白，到底蔡英文是付了多少錢，過去使用行政專機的付費情形又是如何？蔡英文第一次當選總統時就承諾政策要開放、透明，對於這麼一點專機油料錢，總統和院長說的和做的不一樣，金額又不方便透露，這又是什麼開放、透明呢？

蔡英文 民進黨 馬英九

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