嗆侯友宜表態文 侯漢廷：你的歲月靜好是有人負重前行

目前正為公投斷食的新黨台北市議員侯漢廷深夜在臉書嗆侯友宜，「你的歲月靜好，是有人為你負重前行！」取材自侯漢廷臉書

公投 投票倒數，新北市長侯友宜 昨晚在臉書貼出1400多字長文表達自己對公投的態度。侯友宜說，公投搞得像選舉一樣的對立、衝突，「人民都厭煩了，都累了」。目前正為公投斷食的新黨台北市議員侯漢廷深夜則在臉書嗆侯友宜，「你的歲月靜好，是有人為你負重前行！」

侯漢廷說，我們絕對提供了論述，希望民眾冷靜思考判斷。然而，握有大權者卻因為資料太多，就嫌棄「人民都厭煩、都累了」。那請問，又有誰願意闢謠？還有誰願意守護？還有誰願意戰鬥？

侯漢廷也暗諷，有軍隊者不動，甚至發表投降宣揚，當前絕對不是要調轉方向去攻擊友軍，而是發揮更強大的力量，召喚更多的支持，共同擊潰敵軍！只求諸己，不求他人。

侯漢廷說，敵軍襲來，我們選擇戰鬥、我們選擇守護。而在牆內，握有大權者享受「靜好歲月」，反而批評我們的戰鬥叫「內耗分裂」。

侯漢廷提到，公投當然理應讓人「論辯、冷靜思考判斷、尊重多數民意選擇」。但關鍵在誰提供了論辯空間？是民進黨 透過造謠公投題目大看板掛滿街？是民進黨可以鬼扯公投是反大陸？是民進黨鋪天蓋地的媒體網路宣傳，甚至不知道有沒有用到人民的納稅錢？

侯漢廷也提到，他會繼續擔任那個負重前行的人，會繼續擔任在烽煙燎原、鐵馬干戈、奮勇守護且戰鬥的人。直到滿身傷痕，再被嫌棄，「對立、衝突，大家不累嗎？」

侯漢廷說，許多的志工，自己在捷運站前，自己印製小卡、呼籲重啟核四、呼籲反對萊豬。「我們沒有國家機器，但有熱情與信念，對抗強權。」

侯漢廷也說到，「有人說，掌權者都不想打仗，你還打個屁？我這一仗，不為哪個掌權者打，也不為自己打，純粹為了信念、為了民主、為了我們的下一代。」