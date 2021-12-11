我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1死5傷 明州高速路兩車對撞 22歲死者是中國留學生

美政府抵制北京冬奧 運動員發言陷兩難

萊豬公報埋伏筆 過關也不處理？

記者侯俐安、張宏業／台北報導
國民黨宜蘭縣黨部鎖定縣民最關切的萊豬議題，打造「反萊豬戰車」。記者林佳彣／攝影
國民黨宜蘭縣黨部鎖定縣民最關切的萊豬議題，打造「反萊豬戰車」。記者林佳彣／攝影

台灣中選會已經將四大公投公報發送到全國各家戶，行政院意見書卻在公報明文登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會2020年9月7日公告效力。學者與在野黨立委質疑，行政院預留伏筆，不會重新公告；行政院解釋，公投結果如何處置並無明文規定，該公報文字僅解釋法規命令不會因為公投結果而失效。

去年8月28日，蔡總統宣布放寬美豬美牛進口，農委會9月7日公告，「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列」，台灣今年起開放萊豬。

今年有上千噸美國豬肉進口台灣，雖政府宣稱「萊劑零檢出」，卻仍引發國人疑慮。國民黨發起反萊豬公投，該案主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

對於反萊豬公投，行政院意見書明載：一、該案若獲通過，政府依公投法卅條規定辦理；二、該案若未通過，則依動物用藥殘留標準辦理；三、該案通過與否，行政院農委會2020年9月7日之公告，均不受其法律效益影響。

東吳大學法律系教授陳清秀指出，公投若過，政府有義務修正法令執行公投結論，讓現有的法規或命令失效，但本於法律不溯及既往原則，舊有政策下的公告依然存在，行政命令不會因為公投結果而立即失效；在既有法令仍然有效力的狀態下，為符合民意，政府自應盡速依照公投結果修正法令、調整舊有的政策，否則不僅公投法形同虛設，執政者更需承擔政治風險。

高雄大學政治法律系教授廖義銘表示，若萊豬案通過，政府應重新公告「不准進口」行政命令，或取消原來「可以進口」行政命令，但關鍵在台灣現行法令，行政院若違反公投結論，恐無機制可擋，就算不重新公告或撤銷公告，也無可奈何。

「這違背常情」，中山大學政研所教授廖達琪說，依照公投法，公投後兩年內都有效力，公報似乎另做文章。民眾黨立委張其祿指出，公報似乎「走巧門」，預留伏筆以便未來不再重新走公告程序。

行政院表示，公投案分為創制與複決案，萊豬案屬複決案，依公投法30條，若通過是「由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置」，但如何處置沒有明文規定，目的在給予行政權彈性，該公報文字只是在解釋法規命令不會因公投而失效。

至於萊豬案若通過會如何處理？行政院則稱不作假設性回答。

反萊豬公投選舉公報中說明第三項，竟強調公投案通過與否，行政院農委會2020年9月...
反萊豬公投選舉公報中說明第三項，竟強調公投案通過與否，行政院農委會2020年9月7日之公告，均不受其法律效力影響。

公投 投票 國民黨

上一則

蔡英文批鄰居飛機每天飛 台灣隊長需要好隊友們的支持

延伸閱讀

蔡英文批鄰居飛機每天飛 台灣隊長需要好隊友們的支持

蔡英文批鄰居飛機每天飛 台灣隊長需要好隊友們的支持
尼加拉瓜斷交助攻公投？藍籲綠：別操弄亡國感

尼加拉瓜斷交助攻公投？藍籲綠：別操弄亡國感
台尼斷交助公投？藍籲綠：別操弄亡國感

台尼斷交助公投？藍籲綠：別操弄亡國感
國民黨大團結拚公投 獨缺侯友宜 基層怒了

國民黨大團結拚公投 獨缺侯友宜 基層怒了

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59

台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

2021-12-07 14:10

超人氣

更多 >
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態

龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態
Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬
影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言

影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言