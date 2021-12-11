萊豬公報埋伏筆 過關也不處理？

國民黨宜蘭縣黨部鎖定縣民最關切的萊豬議題，打造「反萊豬戰車」。記者林佳彣／攝影

台灣中選會已經將四大公投 公報發送到全國各家戶，行政院意見書卻在公報明文登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會2020年9月7日公告效力。學者與在野黨立委質疑，行政院預留伏筆，不會重新公告；行政院解釋，公投結果如何處置並無明文規定，該公報文字僅解釋法規命令不會因為公投結果而失效。

去年8月28日，蔡總統宣布放寬美豬美牛進口，農委會9月7日公告，「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列」，台灣今年起開放萊豬。

今年有上千噸美國豬肉進口台灣，雖政府宣稱「萊劑零檢出」，卻仍引發國人疑慮。國民黨 發起反萊豬公投，該案主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

對於反萊豬公投，行政院意見書明載：一、該案若獲通過，政府依公投法卅條規定辦理；二、該案若未通過，則依動物用藥殘留標準辦理；三、該案通過與否，行政院農委會2020年9月7日之公告，均不受其法律效益影響。

東吳大學法律系教授陳清秀指出，公投若過，政府有義務修正法令執行公投結論，讓現有的法規或命令失效，但本於法律不溯及既往原則，舊有政策下的公告依然存在，行政命令不會因為公投結果而立即失效；在既有法令仍然有效力的狀態下，為符合民意，政府自應盡速依照公投結果修正法令、調整舊有的政策，否則不僅公投法形同虛設，執政者更需承擔政治風險。

高雄大學政治法律系教授廖義銘表示，若萊豬案通過，政府應重新公告「不准進口」行政命令，或取消原來「可以進口」行政命令，但關鍵在台灣現行法令，行政院若違反公投結論，恐無機制可擋，就算不重新公告或撤銷公告，也無可奈何。

「這違背常情」，中山大學政研所教授廖達琪說，依照公投法，公投後兩年內都有效力，公報似乎另做文章。民眾黨立委張其祿指出，公報似乎「走巧門」，預留伏筆以便未來不再重新走公告程序。

行政院表示，公投案分為創制與複決案，萊豬案屬複決案，依公投法30條，若通過是「由總統或權責機關為實現該公民投票 案內容之必要處置」，但如何處置沒有明文規定，目的在給予行政權彈性，該公報文字只是在解釋法規命令不會因公投而失效。

至於萊豬案若通過會如何處理？行政院則稱不作假設性回答。