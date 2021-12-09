黑白集／台灣衛福部的失德桃花窟

健保署署長李伯璋今上午出席記者會後回應周刊跟拍報導。（記者邱宜君／攝影）

10月間，台灣衛福部醫福會執行長王必勝被爆與護理師不倫戀，已育有一女。12月，健保署長李伯璋被爆與他自稱「乾女兒」的年輕女子十指緊扣，他說妻子不知情，他自稱「問心無愧」。

「無愧」的官員，這兩年我們見多了。有些人，直接把「羞恥」二字從辭典裡刪除；有些人把「無愧之戰」交給綠網軍代理，不勞自己動手。更厚顏的，則指著別人罵「不要臉」，用強大的臉皮彈性把羞愧回彈給對方。

撇開「恥」的問題不談，衛福部是地理風水特別優異嗎，為何會變成桃花窟，不倫戀一個接一個？這兩年受困於疫情 ，舉國都在忙防疫；而我們的衛福官員們卻在大手牽小手談他們的婚外小戀情。在全民的疫災年，給民眾極大的反差感。

令人不解的是，王必勝剛被踢爆七年不倫戀，這個緋聞 似乎沒有帶給其他官員任何警惕；因此，李伯璋便接踵登場了。又或者，官員們看到陳時中 和蘇貞昌對王必勝緋聞的縱容與包庇，覺得自己無論做了什麼踰越的事這個政府都會幫忙挺著，所以就愈發大膽起來？

陳時中大可繼續包庇部屬，醫界人士也可以繼續幫腔說自己如何被李伯璋「牽過手」，但這只會增加民眾對醫界官員的反感。一個不在乎道德與羞恥的政府，如何贏得尊重？