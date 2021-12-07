國家網軍出動？林秉樞維基增賴、柯互動 IP來自公路局

立委高嘉瑜遭家暴，Crazywinnie帳號在PTT發文試圖洗白林秉樞，掀起網軍案外案。(記者林澔一／攝影)

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞痛毆，成為輿論關注焦點，也意外牽扯出林秉樞與綠營錯綜複雜的關係，林秉樞案的維基百科資料遭更動，與他「合照或互動的名人」增加了台北市長柯文哲 和副總統賴清德 ，更改資料者的IP位址，竟來自政府機關。

雖然公路總局仍未承認更改維基百科之舉出自該單位，但IP騙不了人，除非有駭客以特殊手段「栽贓」，否則由政府機關人員更改維基百科的指控應屬實。PTT網友更加碼爆料，同樣來自公部門的IP，將台南市長黃偉哲的維基百科從阿哲市長改為西瓜市長。對此網友驚呼：「國家級網軍出動！」

除了因時事對名人、機關的惡搞，也不時發生修改維基百科、惡搞政治人物的事件。最知名的，就是2015年6月國民黨提名立法院副院長洪秀柱參選總統，短短三天內，洪秀柱的維基百科被修改了114次，特定人士將其擔任學校訓導主任時疑似「掌摑」學生的事件放上維基百科，於是發生雙方刪了又加、加了又刪的論戰，最後維基官方將其納入「爭議」條目下。

對類似的惡搞案例，也曾發生在民進黨的政治人物身上。民進黨立委候選人蔡易餘的維基百科配偶欄被增加「楊蕙如」。後來蔡易餘提告，修改者翁姓男子被判違反選罷法「意圖使人不當選」，判六個月有期徒刑。這也是諸多「竄改維基百科」事件中，少數遭判刑的案例。

台北市長柯文哲遭網軍攻擊，北市議員王世堅卻指控柯就是「網軍之父」。柯昨表示，網軍是全世界普遍現象，「只能靠國民素質慢慢提高，另外一個是有權力者自己要節制」。

高嘉瑜前男友馬文鈺爆料，指「台獨機關槍」李柏璋跟著民眾黨前中央委員張益贍時，曾涉毒品案，卻被北市府包庇。王世堅說，柯文哲過去縱容網軍李柏璋，北市刑大應傳訊李到案說明。他說，柯文哲或許不認識李，但多少網軍在柯的資源及庇蔭下，從事暗黑工作且獲得赦免。