新聞評論／林秉樞的謊言與操控 正反射民進黨的本質

高嘉瑜男友林秉樞行徑爭議太大，牽扯民進黨的深水區生態，綠營最近也不斷採取切割、止血和轉移焦點的戰術。（本報資料照片）

經多日發酵，高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件，已由單純的「家暴案」發展為政治懸疑驚悚劇。PChome集團董事長詹宏志因捲入為林秉樞傳訊周刊，在澄清過程後，主動辭去總統府國策顧問職務。但和林秉樞交往甚密的新系大老段宜康，卻以「相識十年的陌生人」一語，輕輕迴避了責任。事實上，林秉樞以一名博士生做出種種匪夷所思的行徑，能捲起政壇千堆雪，反射的正是當今執政黨說謊與操控成性的本質。

民進黨 的政治手腕，一向以長於布局操控、扭曲事實，乃至愚民洗腦、慢性割喉著稱。這些伎倆，林秉樞作為綠營側翼，顯然樣樣精通。他利用博士生身分為自己打造知識光環，利用奇巧社交及闊綽出手廣結人脈，利用能言善道贏取女性芳心。在私底下，他卻是狂暴凶狠的恐怖情人，是脅迫父母的不肖啃老族，是自吹自擂的說謊家，是密錄對話與私密影片的控制狂。他出入平行時空，千面人角色變來換去，毫無違和。

正因林秉樞的行徑爭議太大，牽扯民進黨的深水區生態，綠營最近也不斷採取切割、止血和轉移焦點的戰術。總統府火速批准詹宏志辭國策顧問，基本上就是為了止血。但一個錯綜複雜的案件，若最後竟只是由一名無關政治的商界聞人承擔，而幕後的政壇人士全都躲過，豈符合比例原則？

不僅如此，綠營網軍近日也發動「陰謀論」的烏賊戰，一說稱高嘉瑜案只是為了轉移蔡英文「論文門」的焦點，另一說稱此案是為了分散蔡政府「反公投 」的力道。無論是哪一種「陰謀論」，都訴求網民別再追打此案。由此可見，此案雖尚未打到民進黨的「七吋」，已讓它許多的卑劣手法暴露在公眾眼前。也難怪，儘管有綠營名嘴企圖運用「抹紅模式」，影射林秉樞是中共有計畫運用來「滲透」本土陣營的人，已沒有太多人相信。

更離奇的是，就在此案疑點不斷增生之際，林秉樞的維基百科資料竟遭一個IP登錄在「國發會」的用戶修改，將曾與林秉樞合照或互動的名人詞條上，加上賴清德 和柯文哲的名字。事實上，近日出現在媒體上的林秉樞與知名人物合照，除賴清德外，還有陳時中、范雲、館長陳之漢等。這次修正，為何特意加上賴清德、柯文哲，而略去其他人，恐怕也是為了抹黑帶風向。為此，網民驚呼：「網軍國家隊現身！」國發會隨後澄清該IP使用機關為公路總局，但公路總局宣稱當天並沒有聯結至維基百科的紀錄；就這樣，簡短的說明就製造了一個斷點，讓外界無法繼續追查。

美國早年一部電影「性、謊言、錄影帶」，用來描述高嘉瑜與林秉樞的關係，正是合適的標題。但深一層看，林秉樞在兩人關係中所演繹的謊言與操控，更揉進了時下台灣特有的政治氣質，一種不帶任何情感的關係操控，一種不以誠信為基礎的政商網絡，在「顏色至上」的信仰下，如有毒的蔓藤般伸入民主台灣。能夠把台灣政治的惡質化詮釋得如此透徹而深刻，這位43歲的博士生、網軍、國安周邊人員、金融投資家「林董」，真的不辱使命。

蔡政府正強力反宣傳四大公投，蔡英文說，台灣再陷核四泥沼是倒退嚕，「絕不能走回頭路」。然而，在反萊豬、護藻礁、公投併大選三案，民進黨不正扮演「走回頭路」的角色？所有過去的宣示，到了危及自己的政權時，都一夕變成「可割可棄」。試問，在這種環境下成長的「林秉樞們」，還會有什麼堅信的價值及不變的忠誠？