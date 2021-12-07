白手套？網軍頭？林秉樞無業 存款2336萬從哪來

林秉樞並無固定收入，卻出手闊綽，金流來去成謎。(本報資料照片)

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，風暴如雪球般越滾越大。其中關鍵爭議在林秉樞並無固定收入，卻出手闊綽，攀附政商名流，並與民進黨相關派系人士過從甚密，其金流來去成謎，是否涉及洗錢，備受關注。

台北中國時報報導，國民黨 昨召開「林秉樞五大疑點金流人脈全揭露」記者會，文傳會副主委林家興質疑，林秉樞在2015年還為了向父母要錢，打傷父母、2018年至歐洲旅行，偷摸脫衣舞孃，竟沒錢付罰款，卻在2021年搖身一變，長住月租5萬元（台幣，下同）飯店、月花30至40萬元吃飯交際，據傳帳戶內還有2336萬元存款，「短短幾年，金流來源從何而來？」尤其事發前，據報導，他花100多萬元買骨董，是否涉及洗錢？

國民黨台北市議員徐巧芯等人，今將到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反「洗錢防制法」等罪。徐巧芯強調，一個沒工作的人有如此金流，是否涉及網軍業務，是否逃漏稅？林還涉嫌冒稱國安人員身分招搖撞騙，諸多涉及恐嚇、逃漏稅、偽造文書跟冒用身分等法律問題，檢調應積極偵辦。

國民黨立委賴士葆指出，一個無業的博士生有幾千萬元存款，母喪冠蓋雲集的排場，頭銜和人數多到族繁不及備載，不只讓年輕人嘆為觀止，政界人士也自嘆弗如，根本比不上其政商人脈，「虛擬世界軍頭的實質影響力讓社會開眼界」。

名嘴黃揚明也在臉書質疑，林秉樞不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生等，「而是一個用人脈累積的『掮客』、『白手套』」。他舉例，過去曾有商界人士為拓展業務，委託某立委助理引薦面見前立法院長王金平，後來順利事成，商界人士支付70萬元給該立委助理，助理強調是「服務費」。黃揚明坦言「這種立法院的生態並不少見」。

黃揚明認為，林秉樞的人脈擴及政商人士，甚至可能涉及洗錢，他覺得當中必有玄機，盼檢調徹查帳戶、金流，「可能會翻出一堆政商界勾結的噁爛髒汙」。

林秉樞被指是網軍頭目，究竟網軍操盤有多賺？三立新聞報導，據傳目前的行情價，一篇文章就要1500元至2000元，若再加上留言，基本就是5000元起跳；公關師高毓安透露，若林秉樞的存款真的是靠網路操作而來，「肯定是大將軍以上的等級」。

國民黨主席朱立倫指出，林秉樞事件讓大家看清楚民進黨各派系神鬼交鋒，長期養網軍，甚至用網軍來奪權，是摧毀台灣最嚴重的暗黑力量。他呼籲立法院不分朝野都要強力監督，刪除所有政府養網軍的預算 。