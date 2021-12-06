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大將軍等級網軍？林秉樞爆存款逾2300萬 砸百萬買畫

台灣新聞組／台北6日電
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（圖中），被周刊查出名下戶頭可動用餘額高達2300多萬台幣。（本報資料照片）
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（圖中），被周刊查出名下戶頭可動用餘額高達2300多萬台幣。（本報資料照片）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，牽扯出網軍案外案，林秉樞被周刊查出名下戶頭可動用餘額高達2300多萬（台幣，下同），上個月還曾豪擲176萬元購買高檔藝術精品。國民黨立委李德維直言，林秉樞過去應包不少1450的案子，才能累積這麼大財力，並質疑他透過買藝術精品，拉近與特定政治人物的交情。

台北中國時報引述周刊報導，林秉樞在11月9日的一張ATM交易明細表，銀行代碼807（永豐銀行），右下角「可用餘額」顯示超過2300萬；而在11月26日，也就是林秉樞爆打高嘉瑜兩個星期後，還向北市內湖區的「尊彩藝術中心」，匯款購買四件總價176萬元的骨董字畫、水墨大師等畫作。

李德維認為，林秉樞是所謂的網軍頭子，過去應該包了不少1450的案子，且林每天住在旅館內，這並不是一般年輕人可以做到的事情。他認為，高嘉瑜自稱受到某種程度的威脅，所以一開始不敢報案，因此林是否用網軍來脅迫，必須釐清查證，「背後的貓膩非常多」。李德維強調，網軍1450已變成商業操作，未來如何規範也應納入「選罷法」修正。

國民黨新北市議員葉元之則懷疑，這筆錢也有可能不是林秉樞的錢，而是某人指派任務給林秉樞而放在林這裡的錢，合理懷疑林秉樞有可能是「白手套」的角色，檢調應該查清楚。

至於當網軍操盤到底有多賺，據三立新聞報導，目前的行情價為一篇文章1500元至2000元，若要加上四則留言，基本價都是5000元起跳，如果有特殊要求，一篇文章報酬或許會破萬，如此一來，月收百萬也不是不可能。

公關師高毓安也在報導中透露，假設林秉樞真的是靠當網軍賺錢，那他肯定是大將軍以上的等級，畢竟有些「客戶」同意無上限操作，像是打選戰需要無時無刻交鋒，價格就會一直往上疊，最後的總量往往非常可觀。

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