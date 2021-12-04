4公投領銜人 抗議民進黨政府用公帑宣傳反公投

行政院長蘇貞昌（中）到立法院報告備詢，因為搭行政專機公投宣講被國民黨立委杯葛。（記者林澔一／攝影）

抗議政府以公務資源反宣傳年底四項公投 ，四項公投領銜人昨天合體批評民進黨 公然違法亂紀、破壞民主，中選會淪東廠。戰火也蔓延至立法院議場，國民黨 團昨突襲杯葛行政院長蘇貞昌「海空戰力提升計畫採購特別預算案」報告，批蘇「國庫小偷」，引發朝野對峙，會議延後半小時。

行政院發言人羅秉成則重申，公投是「對事」（政策）的決定，跟選舉是「對人」（候選人）的抉擇，二者性質顯然不同，公投是直接民意的展現，人民作為國家的主人，政府本有義務使人民獲得充分資訊，得以投票決定國家的未來。

公投綁大選公投領銜人江啟臣表示，執政黨號稱民主進步，卻用行政資源與國家機器，逼公務人員辯護，總統與行政院長宣傳反公投可搭專機、有交管，民間團體宣傳公投要靠雙腳、等紅綠燈，這是什麼民主？

江啟臣說，要反宣傳公投案應提出對案或申請成反方，但目前申請成反方僅七人，沒有行政院，政府機關也不能成為反方，中選會卻公然違法說行政院是當事人、當然反方，越俎代庖，已失去中立機關角色，徹底淪為東廠。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，公投法規範正反雙方有相同立基，為各自理念宣傳，但執政黨違背民主，用行政資源宣傳反公投，用假消息混淆視聽；他與重啟核四公投領銜人黃士修對能源政策態度不同，但均抗議執政黨行政不中立。

藍：揩國家的油 蘇反酸：藍國庫通黨庫

國民黨團昨趁蘇貞昌到立院報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」時，發動占領發言台表達抗議，要給蘇「洗臉」。抗議過程，國民黨團高喊「蘇貞昌國庫小偷」、「蘇貞昌小偷」跟蘇嗆聲，民進黨立委也見招拆招，「趁亂」跟喊「國民黨薪水小偷」（暗批不開會）、「蘇貞昌加油」反制。

另據NOWNEWS報導，國民黨立委陳以信質疑蘇貞昌搭行政專機到台南宣講公投，是違背行政中立，並指以前馬政府進行黨務行程搭乘專機，都是由國民黨出錢，質疑民進黨政府就連蔡英文總統跑私人行程搭專機都用公務預算，「民進黨是沒錢嗎？為何要揩國家的油」，蘇貞昌則反酸，「不會像國民黨揩國家的油，國民黨是國庫通黨庫。」