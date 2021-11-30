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黑白集／蘇貞昌威權粗暴 反毒豬就趕出去

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民進黨日前在高雄舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌宣講時，下令驅趕抗議者。(中央社)
民進黨日前在高雄舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌宣講時，下令驅趕抗議者。(中央社)

為宣傳反公投，民進黨動用大量行政資源，鋪天蓋地無孔不入。這些宣講場子，容不得任何不同意見。那天在高雄，反萊豬人士在會場高舉「反毒豬」毛巾，行政院長蘇貞昌竟高喊「把他趕出去」，因而發生濺血意外。這等「民主實踐」，讓人連眼珠都掉下來。

民進黨「四個不同意」說明會，從沒說「只有反公投的可以參加」；蘇貞昌指抗議者是來「亂場」，已大有問題。當事人不過舉毛巾呼喊，就遭蘇揆下令驅趕，還用「掌聲」美化暴行，除視民意如草芥，更挾公權力施暴。

馬英九擔任總統時，在公開場合遭到的抗議不計其數，甚至被丟鞋、丟書、蛋洗、吐口水。其中至少有四次，丟鞋、丟書的抗議者被裁定「無罪」或「不罰」。很顯然，對馬英九的抗議標準很寬。

不過短短幾年，蔡政府已埋葬了「謙卑」的諾言。反年改者向蔡英文丟鞋，遭法院以違反《社維法》裁罰，是赤裸裸的「雙標」。而蔡英文遇到陳抗，多半只是用層層重兵擋住陳抗民眾；而蘇貞昌能當眾高喊「把他趕出去」，是繼三年前深澳抗議案「拍打里長肚子」後，再度讓大家見識其粗暴威權本色。

過去皇帝震怒，會叫左右把人「拖出去Ｘ了」。蘇揆只差一步，就達到了那個等級。如果能以理服人，何須把人趕出去？

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