硬被講反美豬 江啟臣：美豬萊豬分不清當什麼總統立委

立委江啟臣指執政黨硬把反萊豬講成反美豬，這是智商問題。（記者陳秋雲／攝影）

多個民間團體組成「秋鬥行腳」今從台中繼續往北走，一路宣講「反獨裁、護民主、拚公投 」立委江啟臣 被問到執執政黨宣講指反萊豬就是反美豬，江表示「這是智商問題」，這是把人民當三歲小孩，傻傻分不清，智商有問題當什麼總統、立委？國民黨歡迎美豬但反萊豬，美國人就是討厭民進黨 這種混淆不清的態度，

江啟臣指出，政府大買廣告扭曲公投同意方的意見，把萊豬講成美豬，還說三接不蓋台中就要燒煤，說蓋三接不會影響藻礁，他質疑民進黨當年要求的是萊劑零檢出，還說公投綁大選是節省成本，「希望呂秀蓮與林義雄出來講句公道話」，主張民進黨過去的價值，都變成政府的敵人，這是執政黨要與人民對決。

台中市議會國民黨議員也來相挺，包括黨團書記長陳政顯、執行長吳瓊華、議員楊正中、沈佑蓮、冉齡軒、張彥彤、羅廷瑋、賴義鍠、林榮進、黃仁、黃馨慧、立委楊瓊瓔辦公室主任林國佑，中二選區補選參選人林金連、顏寬恒等人。他表示，台中民代站出來支持人民團體、支持秋鬥。

江啟臣說，不要把人民當塑膠，如果不出來公投，政府會更無法無天，為所欲為，要堅守人民最後一道防線。

最後防線絕不能失守，秋鬥行腳發言人李建城表示，也歡迎執政黨民代一起參加，高喊「一步一腳印，走出新台灣，公投要健康，人民要幸福」，江啟臣也送秋鬥行腳隊伍粽子，象徵公投同意「包中」。