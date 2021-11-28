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公投決戰倒數 朱立倫批綠：賭輸翻桌最內行

台灣新聞組／台北28日電
國民黨民代與群眾27日在嘉義的夜市街頭，向民眾宣導公投，強調反萊豬的食安議題。（圖：讀者提供
國民黨民代與群眾27日在嘉義的夜市街頭，向民眾宣導公投，強調反萊豬的食安議題。（圖：讀者提供

四大公投決戰倒數，昨藍綠陣營各地拚場，國民黨主席朱立倫強調國民黨的每項主張，都站在民意這邊，前總統馬英九說，美國也漸漸不用萊劑，台灣為何還要買萊豬，難道在台灣不吃萊豬的權利都沒有嗎？民進黨天王昨集中在中南部宣講，蔡英文總統說，下個月四大公投不是政黨之間競爭，是關係台灣向前走，還是倒退嚕。

國民黨昨在各地舉辦公投說明會，馬英九、國民黨前副主席郝龍斌、立委賴士葆與媒體人趙少康等人出席台北場，台下滿滿支持者，還能看見長輩帶著小孫子一起參與。

馬英九表示，總統蔡英文把前立委蔡同榮的公投變成「殺頭」，非常可恥，歐盟、中國都不准萊豬進口，美國也漸漸不用萊劑，「不吃萊豬理直氣壯，難道在台灣不吃萊豬的權利都沒有嗎？」

國民黨前主席江啟臣在台中指出，民進黨現在「家天下」，動用國家資源介入公投，這是場「人民與政黨對決」。多名立委則在嘉義輪番抨擊蔡政府「白賊政府」，批政府去年禁止豬農用萊劑，如今農委會主委陳吉仲說吃萊克多巴胺就好比吃保健食品，還逼國人吃萊豬。

民進黨27日在台中的公投說明會，向民眾強調要投下四個不同意。（記者黃仲裕／攝影）
民進黨27日在台中的公投說明會，向民眾強調要投下四個不同意。（記者黃仲裕／攝影）

朱立倫昨天在台南強調國民黨的每項主張，都站在民意這邊，民進黨「博歹筊」（台語，詐賭之意），輸了就要翻桌最內行。

綠營包括總統蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等天王昨晚齊聚嘉義縣太保開講，國民黨縣黨部則在朴子夜市街頭宣講，藍綠叫陣意味濃。國民黨強調反對全球各地含萊劑豬肉製品進入台灣，連美國國內也倡議豬肉製品不添加萊劑，難道都是「反美」嗎？批民進黨顛倒是非、模糊焦點。

蔡總統昨在台中宣講時表示，公投不是藍綠之爭，攸關能源轉型，核四花了3000億台幣，沒為台灣發過一度電，它是拼裝車，還蓋在地震帶上，就算公投過了，問題一樣無法解決。台灣跟美國最重要的談判TIFA重新開始，這是關鍵時刻，美豬這一題一定要說「不同意」。副總統賴清德也說，政府層層把關，萊豬進口更符合聯合國食品發展委員會訂出的標準。

國民黨 台灣 公投

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