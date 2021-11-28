萊豬公投若被推翻 醫師蘇偉碩：日本核食就會進來

宣揚公投的「秋鬥行腳」一行28日上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，包括立委謝衣鳯、醫師蘇偉碩、教授王文心等人都到場宣講。(記者劉明岩／攝影)

宣揚公投 的「秋鬥行腳」一行今天上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，醫師蘇偉碩說，萊豬只是敲門磚、試金石，如果萊豬公投被推翻，那麼萊豬「買一送一」的禮物日本核食明年就會進來。

「秋鬥行腳」成員今天上午7時30分就聚集在彰化火車站前廣場，包括立委謝衣鳯、醫師蘇偉碩、教授王文心等人都到場宣講。

投入中二區立委補選的台中黎明幼兒園長林金連，帶來「旗幟鮮明」的隊伍加入行列，並透過宣傳車宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，往台中市前進，彰化警分局派員維護安全與交通秩序。

立委謝衣鳯說，實行公民投票的權利，民進黨 不能因2018年「公投綁大選」在地方選舉失敗，就希望把「公投」跟「大選」分開舉辦，這個政府不一定由民進黨永遠執政，應建立完善體制，而不是因為一次選舉失利，就來變更選舉體制。

她說，民進黨以當時選舉花很長時間，場面很混亂為由，主張分開舉辦，但民進黨大可變投票流程及增加圈票所數目，就可如時完成，此外，辦個公投要8億多元經費，如果公投綁大選，其中的公投費用只要一億多元，可以節省6億多納稅人的錢，不能因為一個政黨為贏得選舉的勝利，就來變更制度。

針對萊豬問題，謝衣鳯說， 民進黨以不進口萊豬，台灣 就沒辦法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定） ，但其實美國也不簽，那台灣進口萊豬是為了什麼？台灣可以透過談判進口美豬，不要進口萊豬；至於民進黨反核四，都說是核廢料沒辦法處理，卻沒有重新思考核廢料重新使用的技術，台灣還是有核一核二及三的核廢料要處理。

王文心教授表示，國外教授研究萊豬確實會危害人體健康，而豬飼料加入萊克多巴胺，是為了讓商人及政客賺更多錢，健康的風險卻讓全體同胞來承受，唯有透過公投來下架此一不良的政策，不能讓這些短暫任期的政客，來決定我們下一代人的健康。

醫師蘇偉碩則表示，如果美豬也用台灣同樣養殖方式，便宜又好吃，進口台灣沒話說，但美國「偷吃步」，用了人不能吃的的萊克多巴胺來養豬，在美國超市都有標示萊豬，但蔡政府卻逼台灣人吃，而且不能標示萊豬，加入加工肉品更無法分辩，大家能接受嗎？

蘇偉碩則表示，其實民進黨堅持進口萊豬，不是為了美豬，因為萊豬不過占了美國市場的20%，最大問題是日本目前是CPTPP的輪值主席，「萊豬公投如果不打消，日本核食怎麼進得來？」萊豬只是敲門磚、試金石，如果萊豬公投被推翻，那麼萊豬「買一加一」的禮物日本核食明年就會進來。