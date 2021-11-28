我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

多州接連爆發「打砸搶」 分析4因素讓犯罪率大增

萊豬公投若被推翻 醫師蘇偉碩：日本核食就會進來

記者劉明岩／彰化28日電
宣揚公投的「秋鬥行腳」一行28日上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，包括立委謝衣鳯、醫師蘇偉碩、教授王文心等人都到場宣講。(記者劉明岩／攝影)
宣揚公投的「秋鬥行腳」一行28日上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，包括立委謝衣鳯、醫師蘇偉碩、教授王文心等人都到場宣講。(記者劉明岩／攝影)

宣揚公投的「秋鬥行腳」一行今天上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，醫師蘇偉碩說，萊豬只是敲門磚、試金石，如果萊豬公投被推翻，那麼萊豬「買一送一」的禮物日本核食明年就會進來。

「秋鬥行腳」成員今天上午7時30分就聚集在彰化火車站前廣場，包括立委謝衣鳯、醫師蘇偉碩、教授王文心等人都到場宣講。

投入中二區立委補選的台中黎明幼兒園長林金連，帶來「旗幟鮮明」的隊伍加入行列，並透過宣傳車宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，往台中市前進，彰化警分局派員維護安全與交通秩序。

立委謝衣鳯說，實行公民投票的權利，民進黨不能因2018年「公投綁大選」在地方選舉失敗，就希望把「公投」跟「大選」分開舉辦，這個政府不一定由民進黨永遠執政，應建立完善體制，而不是因為一次選舉失利，就來變更選舉體制。

她說，民進黨以當時選舉花很長時間，場面很混亂為由，主張分開舉辦，但民進黨大可變投票流程及增加圈票所數目，就可如時完成，此外，辦個公投要8億多元經費，如果公投綁大選，其中的公投費用只要一億多元，可以節省6億多納稅人的錢，不能因為一個政黨為贏得選舉的勝利，就來變更制度。

針對萊豬問題，謝衣鳯說， 民進黨以不進口萊豬，台灣就沒辦法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定） ，但其實美國也不簽，那台灣進口萊豬是為了什麼？台灣可以透過談判進口美豬，不要進口萊豬；至於民進黨反核四，都說是核廢料沒辦法處理，卻沒有重新思考核廢料重新使用的技術，台灣還是有核一核二及三的核廢料要處理。

王文心教授表示，國外教授研究萊豬確實會危害人體健康，而豬飼料加入萊克多巴胺，是為了讓商人及政客賺更多錢，健康的風險卻讓全體同胞來承受，唯有透過公投來下架此一不良的政策，不能讓這些短暫任期的政客，來決定我們下一代人的健康。

醫師蘇偉碩則表示，如果美豬也用台灣同樣養殖方式，便宜又好吃，進口台灣沒話說，但美國「偷吃步」，用了人不能吃的的萊克多巴胺來養豬，在美國超市都有標示萊豬，但蔡政府卻逼台灣人吃，而且不能標示萊豬，加入加工肉品更無法分辩，大家能接受嗎？

蘇偉碩則表示，其實民進黨堅持進口萊豬，不是為了美豬，因為萊豬不過占了美國市場的20%，最大問題是日本目前是CPTPP的輪值主席，「萊豬公投如果不打消，日本核食怎麼進得來？」萊豬只是敲門磚、試金石，如果萊豬公投被推翻，那麼萊豬「買一加一」的禮物日本核食明年就會進來。

宣揚公投的「秋鬥行腳」一行28日上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，包...
宣揚公投的「秋鬥行腳」一行28日上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，包括立委謝衣鳯（右一）、醫師蘇偉碩（右二）等人都到場宣講。(記者劉明岩／攝影)

公投 台灣 民進黨

上一則

感謝狀丟垃圾桶 網紅惹眾怒 成大、台師大取消演講

下一則

人人都可上大學…四成大學生 懷疑就讀科系價值

延伸閱讀

公投決戰「護藻礁」 蔣萬安周三領軍勘藻礁對尬蔡英文

公投決戰「護藻礁」 蔣萬安周三領軍勘藻礁對尬蔡英文
忽略萊劑神經毒…蔡坦承萊豬開放 人民感受和政府落差

忽略萊劑神經毒…蔡坦承萊豬開放 人民感受和政府落差
觀察站／公投前夕…蔡政府藉美力保萊豬？

觀察站／公投前夕…蔡政府藉美力保萊豬？
新聞評論／蔡政府公投宣傳戰 行政中立成砲灰

新聞評論／蔡政府公投宣傳戰 行政中立成砲灰

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增