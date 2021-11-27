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新聞評論／蔡政府公投宣傳戰 行政中立成砲灰

聯合報社論
國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（左）、立委曾銘宗（右）指中油廣告宣傳三接，違反公務人員行政中立法。(本報資料照片)
國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（左）、立委曾銘宗（右）指中油廣告宣傳三接，違反公務人員行政中立法。(本報資料照片)

在上班時間，行政院副院長沈榮津參加漢翔公司舉行的廠商聯誼會，當場宣傳政府公投立場。沈榮津破壞行政中立，蔡總統卻稱「行政一體」，行政院長蘇貞昌說是「天經地義」。中選會主委李進勇則稱，行政院是公投「反方」當事人，無所謂違反行政中立；法務部次長蔡碧仲說，政務官該講而不講才是失職。「理不直而氣壯」是民進黨的政治基因，但蔡政府能如此刻意混淆政治與行政的責任界線，視行政中立如無物，也是民主奇觀。

四大公投提案，都是民間針對蔡政府自私反覆與失責失政所提出的糾正與補救，蔡政府卻全面動員圍堵民意。越接近公投日，蔡政府踐踏行政中立的作為也就越發嚴重；民意越支持的公投案，各部會就越肆無忌憚地動員公部門資源宣傳。不僅中選會拋棄了選務機關的獨立性，銓敘部也刻意扭曲解釋《行政中立法》，沈榮津當然不是單一個案。為了反公投，政府玩法無底線，弄權無上限。

根據漢翔的新聞稿，沈榮津當天是去主持「F-16維修中心廠商聯誼會」，到場後先了解各品項的進度，會中聽取廠商提報研試進度，請廠商繼續努力。很顯然，整個活動與公投無關，漢翔新聞稿也隻字未提公投議題。但次日國民黨立委江啟臣在立院爆料，質疑沈榮津去致詞卻同時宣傳公投，「正題不講講到公投幹嘛」。亦即，沈榮津濫用公務搞置入行銷，利用經濟部掌控的企業鋪起公投宣傳舞台，強令廠商接受政府洗腦。

沈榮津雖遭批評，蔡政府從上到下卻極力袒護。蔡英文更說，行政部門要捍衛政府的政策，大家意見要一致，行政本來就是一體，大家都要出來講，沒有行政中立的問題。既然蔡英文拿出「行政一體」當成金鐘罩，又下達「大家都要出來講」的動員令，所以違反行政中立，大家一起來，各部會恐怕不能不表態。民意挑戰蔡政府，蔡英文便要逆襲民意，要讓反公投宣傳遍地開花。

果然，僑委會委員長童振源與世界台商會長視訊會議，便談及台商憂心禁萊豬將阻礙台灣加入CPTPP。國民黨批評僑委會違反行政中立，民進黨的辯詞，就稱「政府一體」。童振源更舉中選會、銓敘部、行政院都已公開說明，政府各部會有責任協助說明立場；包括僑委會邀農委會副主委陳駿季向台商說明，「這些都符合行政中立」。有行政院帶頭示範，又有中選會和銓敘部背書，童振源自然毫不心虛。

比起漢翔搭台讓沈榮津唱反公投戲，中油公司的行徑更荒謬。漢翔主要股權雖由政府掌控，形式上還是民營公司，對接受公投宣講尚知遮遮掩掩。而中油是經濟部所屬國營事業機構，卻公然濫用行政資源，除在加油站與媒體刊登公投廣告，更動員受補助社團出席蘇貞昌主持的公投說明會。漢翔要求廠商聆聽反公投洗腦，廠商不敢不從；中油號令社團聽蘇貞昌洗腦，社團豈敢說不？

蔡政府打公投內宣戰，打成一場資訊不對稱、資源不對等的大軍作戰，更徹底輾壓行政中立與文官規範。台灣經過三次政黨輪替，公務員原本知道要謹守行政中立：公務員執行的是國家政策，不是政黨政策；即使是國家政策，只要被公投複決推翻，行政機關就必須執行人民的意志。但在蔡政府執政下，民進黨的黨政不分升級為「國家就是我家」，官員為黨所用而習以為常，濫用行政資源不以為意，破壞行政中立理所當然。至於公務員，都被當成綠營家僕使喚。

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