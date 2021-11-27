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1月2會 綠監委：核四絕對危險 黃士修：倒果為因

台灣新聞組╱台北27日電
蔡英文總統(中)26日出席艋舺青山宮遶境大典，廟方準備四個鹹光餅讓蔡英文蓋印。(記者林澔一／攝影)
蔡英文總統(中)26日出席艋舺青山宮遶境大典，廟方準備四個鹹光餅讓蔡英文蓋印。(記者林澔一／攝影)

重啟核四公投案將在下個月投票，監察委員田秋堇、趙永清、林盛豐發布調查報告指出，「核四絕對是危險的，絕對可能面對核災」。監察院在一個月內開了兩場有關核電廠的記者會，引發質疑。

監委調查報告指出，日本福島核災發生後，原能會於2011年4月要求台電建立「斷然處置程序」，台灣權責機關多年來幾乎視此程序為保命符，不斷宣稱福島式核災絕不會在台發生；然而，此程序最終成敗關鍵，需賴現場大批工作人員於大難來臨時仍原地死守，此乃人性嚴酷考驗，而相關單位長期皆避而不談。對此監委已另案調查。

台北萬華青山宮昨進行一年一度的「靈安尊王千秋聯合遶境大典」，蔡英文總統、內政部長徐國勇在起駕時任扶轎官，青山宮特別準備四個鹹光餅，由蔡總統在餅上蓋印，蔡總統說，蓋上四個鹹光餅，就是「四個不同意」。

蔡英文日前接受Podcast頻道訪問時再度指出，一旦核災，位於地震帶上的台灣難以承受這個後果；實在找不出一個最終處置核廢料的地方，現在每個縣市長都拒絕核廢料放在他們的縣市。

監院調查報告在今年7月就已完成並在委員會通過，但遲至昨天才舉行記者會對外說明。趙永清表示，從地質地理條件來看，根本沒有資格談核四重啟或興建；從基礎設計和施工過程角度看，也發現核四已經過期延誤、破損缺件，「核四絕對是危險的，絕對可能面對核災」。

趙永清說，此時公布調查無涉政治目的，且在公投前讓資訊更充分、透明化，大眾才能做出正確的抉擇。

重啟核四公投領銜人黃士修則批評監察院倒果為因。黃士修表示：「我覺得監察院的說法是倒果為因，因為從福島核災的教訓，告訴我們是現場人員沒辦法決斷，政府高層互踢皮球，拖延核災處理時間，才釀成輻射外洩的風險。」

台灣石油工會也發聲力挺中油天然氣第三接收站不遷址、藻礁公投投下不同意票，理事長陳嘉麟更表示「對的政策要延續」，台灣不能有限電風險。

台灣 公投 蔡英文

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