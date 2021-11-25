高端役男遣返 陳時中：要自己注意 江啟臣：出事怪民眾

一名要到帛琉服役的外交替代役男，在美國關島轉機時，因為打高端疫苗不符關島入境轉機規定，被迫返回台灣。(本報資料照片)

民進黨政府力推國產高端疫苗 ，但傳出有打高端替代役男遭遣返，衛福部長陳時中 卻稱役男要自己注意。國民黨立委江啟臣昨批，陳的說法如同蔡總統要勞工「自立自強」翻版，「人民全責，政府無責，陳時中該下台負責」。

江啟臣表示，民進黨為推高端疫苗，曾經信誓旦旦鼓勵民眾接種，說出國不會被遣返，如今出事就怪民眾「自己沒注意」、「打疫苗不是為了出國」，甩鍋卸責，讓77萬相信政府、支持國產的民眾受害，浪費數十億元納稅錢。

江啟臣細數，今年6月陳時中在立院稱，國際不會用有沒有打疫苗阻斷入境，只會影響檢疫方式；當時質詢的民進黨立委蘇巧慧還附和，打國產疫苗不能出國是非常惡劣的影射。

7月，民進黨台中立委第二選區候選人、醫師林靜儀在臉書上回應網友打高端入境美國 是否會被遣返疑問時，反問「所以以後蔡英文和賴清德去美國會被遣返？」8月，外交部還駁斥「有心人士」對打國產疫苗不能出國的質疑，強調與事實不符。

江啟臣說，5天前專家質疑蔡政府四劑政策反覆，陳時中回說，難道讓民眾拿高端證明去美國然後被趕回來？前天就傳有替代役男要去美國服役，卻因接種兩劑高端，被遣返回國，但這次陳時中卻只回說自己要注意當地規定。

外交部發言人歐江安昨表示，這次派赴駐帛琉技術團四位役男，有一名在日本成田機場轉機時，美國聯合航空派駐機場人員以防疫規定為由，並未允許該名役男登機；國合會因此安排該名役男23日先行返回台灣。