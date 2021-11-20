核四成公投攻防破口？朱立倫：綠執政才有破口

國民黨立委、議員19日在左營區大順與博愛路口進行街頭宣講，呼籲公投投下四個同意票。（記者陳玫伶／攝影）

國民黨主席朱立倫定調年底四項公投 是對民進黨 政府不信任投票 ，但黨內擔心重啟核四公投成為攻防破口，朱昨說，民進黨執政才有破口，公投沒什麼好破口的；他尊重不同聲音，年底四項公投的總目標還是「四個都同意」，台灣更美麗。

花蓮縣長徐榛蔚日前表態支持公投「四個都同意」，民進黨議員莊枝財昨在議會質詢時質問徐榛蔚「核廢料放哪？」徐榛蔚不甘示弱，拉高分貝稱「核二、核三核廢料放哪，現在就放哪」，還把砲火射向蔡英文總統，指「核三在5月重啟時，蔡總統有沒有問核廢料放哪裡？」

朱立倫昨說，民進黨砸至少5800萬等大筆資源宣傳反公投，再加上政府力量，的確讓公投案不同意比例提高兩個百分點，不過看起來這像天花板。現階段最大的挑戰就是要擴大公投支持群眾，結合民間團體、各黨派，讓大家12月18日都出來參與公投，用人民的力量對抗鴨霸的政府。

國民黨立委賴士葆表示，他不認為民進黨把核四當破口的操作會有勝算，回顧2018年就是如此，後續就看人民的智慧，民進黨現在操作反公投過度，民間已經有討厭民進黨聲音。

高雄市議長曾麗燕昨天舉辦四大公投說帖說明會，百餘名高市全國黨代表出席，會中發放「反擊說帖」，教導支持者如何攻破民進黨說法。國民黨副主席連勝文指出，很多人反對萊豬，但到底會不會出來投票不知道，透過基層深入說明可以拉抬投票率，公投是對民進黨的不信任投票，民進黨疫苗政策有重大失誤，相信不滿情緒會帶動民眾出來投票意願。