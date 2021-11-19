新聞評論／國事如麻 蔡只顧談三色豆 蘇演浩然氣

台灣 的政治最近進入一種奇特的狀態。表面上，朝野為四大公投殺得昏天暗地，但實質的政策或嚴重的官箴問題全被擱置或刻意忽視，枝枝節節的演出和脫口秀反變成主體。以拜習視訊峰會這天為例，此事關係台灣情勢至鉅，但當天蔡總統是在Podcast節目當網紅，談她愛吃的「三色豆」；蘇貞昌則在立法院藉蘇東坡之詞，大談「一點浩然氣，千里快哉風」；至於陳時中 ，則直接承認高端族加打兩劑不是「混打」而是「重打」，且「沒有科學根據」。

這天的幾個景象充分反映了台灣政治的光怪陸離。拜習峰會使美中台三角關係重回傳統架構，無論拜登說的是「不支持」或「不鼓勵」台獨，他提到台灣問題已有四次需要旁人幫忙善後，他在內政上顯然已自顧不暇。這天，蔡總統理當召開國安會議商討因應之道，她卻談笑風生地充當網紅，發表對「三色豆」的喜愛，果然也引來許多網友的崩潰回應。從技術上看，這樣的操作顯然得分，卻也徹底暴露了她避重就輕的慣技。

多年來，蔡總統一直擅長文青語言，發表言不由衷的讀稿言論。從正面看，鼓勵年輕人多吃玉米、豌豆及胡蘿蔔等「三色豆」，固然有益健康；但從反面看，眼前國事如麻：通貨膨脹陰影罩頂，四大公投爭辯沸沸揚揚，指揮中心官員官箴敗壞，而她帶頭捲袖施打的高端疫苗 竟發生不被承認導致許多人必須「重打」；而她輕巧挑了「三色豆」去另闢舞台，這不是逃避自己的責任是什麼？總統幕僚長於精算，總能在火舌竄燒時刻讓她遠離現場；但要算政治總帳時，她真的能一身輕快不沾塵埃嗎？

蘇貞昌在總質詢結束時，引用正氣歌、論語、蘇東坡詩詞等，發表長篇「明志」演說，當然煞費苦心。但比起他近期拒絕理性答詢，罵在野黨立委「不要臉」、「你好吵」等的蠻悍表現，如今端出東拉西扯的「古文大雜燴」，又能修補幾分形象？70年來，像蘇貞昌這樣能把閣揆做到如此粗鄙，恐怕是後人難以超越的標準；而若不是厚顏到一個地步，怎麼好意思把「浩然氣」形象貼到自己身上？

政壇人士解讀，「一點浩然氣，千里快哉風」是蘇東坡被貶至黃州時的作品，莫非蘇院長預知自己公投後可能下台，因此先借用蘇東坡之詞來抒懷，順便洗刷先前「出口成髒」的醜態。更諷刺的是，滿口「台灣價值」的蘇貞昌，到了需要「明志」時，竟也只能套用「中國古人文士」之字句，才能把自己的悲懷壯志說得如此宏大。對此，他不自覺可笑嗎？

最近，蔡英文全力動員全黨力量反撲四大公投，要把自己對環保、對健康、對民主的反覆不一說成無比理直氣壯。與此同時，官箴敗壞事件卻不斷上演，王必勝的不倫戀、陳時中的酒宴放縱、高端疫苗被捧上天又跌落地，無一不是中央政府必須嚴肅以對的事；但所有人都裝作若無其事，都在顧左右而言他，沒有人想直面問題。

更荒唐的是，當初衛福部拚命放水讓高端疫苗過關，現在70萬人必須重打，陳時中卻說，如果出事他「無法負責」。但他隨即反身又說，他是政務官，負的是「政治責任」。廢話！讓高端以「免疫橋接」取得EUA，然後推上疫苗施打舞台，不就是衛福部的「政治決策」；陳時中要負政治責任，難道不是辭職下台嗎？除非陳時中說他是秉承「上級指示」，那麼，蔡總統和蘇揆又是誰該負責？

三色豆也好，浩然氣也罷，都是演來糊弄百姓的大戲。