反萊豬護藻礁 秋鬥行腳從屏東北伐 3公投領銜人參與

一年一度的秋鬥遊行13日登場，秋鬥團體於屏東火車站集結出發，預計花30天走到台北。（記者陳弘逸／攝影）

一年一度的秋鬥遊行 昨登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講，上午步行出發，傍晚抵達鳳山，預計30天走到台北，期盼從「台灣尾走到台灣頭」，沿途呼籲民眾「反萊豬、保健康；護藻礁 、顧生態」；醫師蘇偉碩說，遊行在蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的故鄉出發，從台灣最南邊也是春天最早來臨的縣市，把民主春天一路從屏東出發帶向台北。

秋鬥行腳誓師現場擺了行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁的人形立牌，秋鬥團體高喊「反萊豬、保健康；護藻礁、顧生態」口號，除民間團體，四項公投 中，「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」三項公投領銜人，及民眾黨蔡壁如等人也一同參與遊行。

公投綁大選提案領銜人、國民黨立委江啓臣說，過去民進黨認為公投一定要綁大選，在2016年12月16日公投法修法，降低連署門檻，廢除公投審議委員會讓公投綁大選，但執政之後，政策又轉彎，讓公投不能綁大選。他還說，若這場公投若是場對決，將是民意與民進黨的對決，更是人民跟政府對決。

反萊豬進口提案領銜人、國民黨立委林為洲說，這場遊行中，四項公投就有三個領銜人在此，過去民進黨呼籲對話、傾聽民意，但現在執政了要求對話、辦辯論卻不肯，寧願花大錢開豪華說明會，這樣的政府昨是今非，最後只能用人民的力量，把不好的政策複決。

珍愛藻礁提案領銜人潘忠政也特地從桃園南下屏東參與秋鬥行腳，他說，蔡英文總統曾在2013年4月20日來到藻礁，親自寫下藻礁永存四字，但執政之後完全違背，且明明藻礁議題都是環團在努力，卻被說成國民黨要來亂，藉此製造藍綠對立。

民眾黨立委蔡壁如表示，民進黨抹黑反萊豬就是反美，但是我們不反美豬是反萊豬，萊克多巴胺為禁藥，不能給動物吃，更不能給人吃，但為何還要讓民眾吃？另外，蔡璧如也說，反藻礁是四項公投中連署數目最多的，這是全民共識，要護生態，不希望後代子孫，要看藻礁只能到博物館看影片、照片，希望台灣美麗海岸能留存。