政治操作？公投前糾正台電 監委：半天意

包括「重啟核四」等四大公投 案，12月18日就要投票 ，監委田秋堇、蔡崇義、賴振昌昨天公布「台電奇異 核四仲裁案調查報告」，外界質疑監察院此時公布調查報告有無政治動機？主查監委田秋堇表示，監院立案時間比公投成案早五個月，且核四是安全問題，不是政治問題，在這個時間點公布能說是「半天意」。

「台電奇異核四仲裁案調查報告」指2014年時任經濟部長張家祝記者會宣稱核四安全無虞，但經監院調查發現，核四不僅六大儀控系統全過期，猶如核四大腦的分散式控制暨資訊系統（DCIS）更是已超過使用年限，只要DCIS出問題，就只有一句「要命」，因此通過糾正經濟部及台電公司。

對監院通過糾正案，經濟部與台電也發出聲明表示尊重與接受，並附和指該小組沒有實質法律效力。經濟部長王美花更進一步表示，核電廠安不安全，不是找學者專家說安全就是安全，王美花此說法，形同否定當年經濟部安檢小組的安全報告，也被質疑是配合監院演出。

但重啟核四公投領銜人黃士修表示，監委選在公投前一個月公布調查報告，顯然是政治操作。國際商會（ICC）國際仲裁庭的仲裁書根本沒提及DCIS系統安全問題，監察院的調查意見，根本是監委個人反核意見，太過卑劣。他表示，田秋堇等監委點名的DCIS部分，台電向GE求償金額僅9萬4560美元，不是重要項目，與DCIS性能、是否完成驗收也無關，監察院的說法是「指鹿為馬、混淆視聽」。

國民黨也痛批，兩年的調查選在這時候公布，司馬昭之心路人皆知，「任何人都知道核四是道地的政治問題」，連監察院都不落人後加入公投國家隊宣導團的行列。

田秋堇說，民眾看了調查報告對核四公投會有怎樣想法，不在考慮之內；核四是否安全，不是經濟部說了算，而是原能會，但台電提交原能會的187份報告中，僅155份獲認可，其餘被退件，換言之，原能會至今仍未認可核四安全性。

經濟部指出，遭糾正的核四安檢小組是當年政院交付的任務，此案也凸顯「核四重啟確實困難重重」，尊重監院的糾正。台電也表示，針對糾正，虛心接受。