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藍大咖合體 顏寬恒投入補選：顏家不畏戰、接受挑戰

台灣新聞組╱綜合10日電
國民黨主席朱立倫（前排左三）與台中市長盧秀燕（右），9日力挺顏寬恒（右二）參加台中第二選區立委補選，前立委顏清標（左二）也在場打氣。(記者黃仲裕／攝影)
國民黨主席朱立倫（前排左三）與台中市長盧秀燕（右），9日力挺顏寬恒（右二）參加台中第二選區立委補選，前立委顏清標（左二）也在場打氣。(記者黃仲裕／攝影)

國民黨前立委顏寬恒昨在國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人陪同下，宣布接受國民黨徵召參加台中市第二選區立委補選；他說，不希望家鄉成為政黨對決的戰場，這裡出門不必穿防彈衣，不需要政府臨時抱大腿、為了選舉才來關心，希望選出代表地方的代言人。

國民黨日前規畫本月17日中常會確定立委補選人選，擬提早在今天中常會確認。

本報系聯合報報導，黨務高層強調，昨天宣布的時機點及節奏，事前保密到家，顯示顏家與黨中央累積出足夠互信，選戰策略將由顏家強化地方服務，黨中央則針對補選及公投兩面空戰，檢驗民進黨參選人林靜儀過去荒腔走板的言論與作為。

顏寬恒父親、鎮瀾宮董事長顏清標連日被爆料債務問題，顏清標昨晚說：「我哪有借錢不還，根本是汙衊的指控，除了祖先墳墓沒被挖出來，家人遭受鋪天蓋地攻擊。」他還暗批爆料者「香都插不直，心怎麼會正」。最後更站起來大聲說：「顏家不畏戰、不懼戰、接受挑戰。」顏寬恒表示，所有汙衊、誹謗，會以法律途徑處理。

前立委陳柏惟被罷免後，顏寬恒對補選一直未鬆口，除因打亂原先規畫，也擔心參與罷免有反效果。朱立倫多次與顏家溝通，昨晚與盧秀燕、藍營立委、議員等人齊聚顏家沙鹿服務處，與顏寬恒合體，宣布顏參加補選。

朱立倫說，徵召顏寬恒參加補選，用在地力量在國會發聲，大家受夠了，不要再用「空降」來影響中二選區，請民進黨不要為了補選而惡意攻擊、造謠抹黑，呼籲鄉親支持在地服務力量。

盧秀燕說，顏寬恒原本想休息，但大家希望顏繼續服務，這裡就是顏寬恒的家，45年來在此成長，顏寬恒看得到、找得到，不會臨時來、忽然走，顏寬恒會與在地民意站在一起。

國民黨 罷免 民進黨

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