新聞評論╱嗆朱立倫「改口供」 蘇貞昌耍嘴皮就能卸責?

行政院長蘇貞昌新竹市參與公投說明會時，批評國民黨黨主席朱立倫改口供是「主謀變把風」，要大家不要被國民黨煽動。（記者張裕珍／攝影）

行政院長蘇貞昌連日擔任民進黨 四大公投 頭號攻擊手，稱核四是前總統馬英九封存，現在國民黨 卻說要重啟，台中市長盧秀燕堅決反對核四搬到台中，「頭殼很讚」；國民黨主席朱立倫主張重啟，但宜蘭縣長林姿妙跳出來反對。蘇砲轟朱立倫改口供是「主謀變把風」 、「機關算盡太聰明，卻害了卿卿的性命」。蘇貞昌火力確是猛烈，但前後矛盾，甚至已達惡言程度。

國民黨對於四大公投的論述仍待整理、步調不一，民進黨在總統兼主席的蔡英文號令一出後，已鋪天蓋地展開攻勢，連日來，頻頻打中藍營內部的矛盾，氣勢銳不可當，行政院長蘇貞昌拿起撞球桿當戰矛喊打喊殺，國民黨竟一時難以招架。

律師出身的蘇貞昌深諳辯論技巧，見國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕都反對核四，他忙不迭地見縫插針，指朱立倫見風向轉變、多個市長也反對核四，「才改口說公投不是我們提的，只是幫忙的」，砲轟朱改口供是「主謀變把風」，要大家不要被國民黨煽動。

蘇說，封存核四的是馬英九，要重啟的也是國民黨，記者問盧秀燕核四搬到台中好不好？盧秀燕趕快說她堅決反對，盧秀燕的頭殼很讚。核四廠就在新北市，自己做過兩次新北市長，核四興建15年浪費3000億元台幣，一度電都沒發過，「執照已經過期、廠商已經解散、燃料棒送到美國了」，且廠區還位處地震斷層帶，要怎麼重啟？

下了備詢台，蘇貞昌一吐怨氣，暢快痛批在野黨，他假借盧秀燕反對核四搬到台中，說盧秀燕的頭殼很讚，就十足的口不由心，蘇貞昌怎麼不也稱讚一下台中市府這兩年來是如何緊盯中火減煤，反倒是行政院卻屢屢出手牽制，公然撤銷市府對中火的處分，還宣告台中的生煤自治條例部分條文失效？而 林姿妙反對核四重啟，這是任何一位宜蘭縣長都可能會說的話，蘇貞昌刻意放大，居心不言自明。

朱立倫是在野黨主席，不管他倡議四大公投投同意票，或者尊重並協助公民團體領銜的兩項公投，他都是最大的在野黨主席，堂堂的行政院長竟說朱是「主謀變把風」，還說朱立倫是改口供，難道把朱當現行犯？什麼時候台灣的政黨競爭變成街頭逞凶鬥狠，上個月朱立倫以同樣國民黨主席身分參加國慶大典，蔡英文說是最美風景，怎麼到了蘇貞昌的口中就全走樣了？

馬英九當年下令核四封存，說好就是保留重啟，如今用全民公投決定是否重啟，就是民主的一環，蘇貞昌刻意導向核四浪費3000億元、執照過期、廠商解散、燃料棒送到美國云云；試問，興建核四的預算是誰編的？ 燃料棒又是誰送去美國，核四不啟封，又是誰重啟核二？民進黨做了一堆言行不一的勾當，巧的是這些事都和蘇有關，蘇好意思全推給國民黨，民眾會輕易埋單嗎？蘇貞昌的兩片嘴皮莫要害了民進黨性命才是！