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維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

黑白集／過動綠 總聲稱遭自閉藍欺負

黑白集

藍綠兩黨性格截然不同，一個像自閉症，一個像過動兒，總是過動兒聲稱遭自閉兒欺負。陳柏惟遭罷免，藍營算贏了，但至今推不出人選；倒是民進黨立刻假禮讓、真部署，提名林靜儀補選，讓人看傻眼。

四大公投也一樣，民進黨立刻整軍經武，萬箭齊發；藍軍則不疾不徐，跟著人家話術起舞。反萊豬不等於反美，蔡政府當然也知道，但這招不用白不用，栽贓不臉紅。重要的是，自己的統治牆上不許出現縫隙，任何異議都得盡一切力量去壓制，道歉認錯則是懦夫之舉。

國民黨是另一種極端。面對爭議，自己若非直接事主，就盡量不表態，以免惹塵埃。坐擁一方的諸侯，習慣自掃門前雪，即使左近同志有難，連口頭聲援都不肯。如此，黨的氣勢當然江河日下。

國民黨是否衰微並不足惜，但監督力量的空洞化，卻使民進黨愈發不擇手段，施政予取予求，完全藐視對「善政」之追求。綠營完全執政五年來，對國家和民主的傷害愈來愈大。除了光環掃地的防疫，坐地分贓的建設，對國政長期擘劃根本不放在心上。

如果有一天，「台灣為何衰落」成為歷史學家研究的課題，民進黨假藉民主外殼玩弄獨裁，耽於宣傳而昧於遠見，當然難辭其咎；國民黨顢頇自私，放任對手「重術輕治」，恐也難置身事外。

民進黨 國民黨 台灣

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