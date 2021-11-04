柯文哲怎麼投四大公投?藻礁投賭爛票、 一定不讓萊豬進

柯文哲說，珍愛藻礁他要投「賭爛票」；反萊豬公投，柯則嗆，「我一定不讓它(萊豬)進來，並抱怨「源頭管理、清楚標示這麼簡單方法，民進黨要搞成這樣」。(引用自直播)

年底四大公投 ，台北市長柯文哲 今天接受廣播主持人黃暐瀚專訪，透露四大公投的投票意向，柯文哲說，珍愛藻礁他要投「賭爛票」；反萊豬公投，柯則嗆，「我一定不讓它(萊豬)進來，並抱怨「源頭管理、清楚標示這麼簡單方法，民進黨 要搞成這樣」；至於重啟核四，柯說，核四是蓋不下去。

柯也嗆蔡政府「今天有說核四不蓋，後面配套怎處理？至於公投綁大選，柯也抱怨，當年2018年因公投綁大選，他眼睜睜看著要投柯的票跑掉。

拚年底四大公投，民進黨舉辦百場全台說明會，國民黨也全台宣傳並啟動夜宿凱道，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天則說，公投是很悲哀的一件事，應該要理性務實科學討論。

柯文哲說，民眾黨公投「我想到一個標題，我們不跟國民兩黨圈圈叉叉」，柯也抱怨民進黨，都不講為什麼，結果訴諸情緒、意識形態、政黨顏色，結果統獨又跑出來。

柯文哲今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪提到公投議題，柯文哲提到重啟核四公投，議員苗博雅就曾在議會釘他這一題，但今天民進黨有說「核四不蓋，後面怎麼處理嗎？」

柯文哲今天也點出多點真相，柯說，「我跟你講，天然氣比煤炭貴，天然氣貴0.8元，民進黨有沒有講，依照蔡總統的計畫，電費一定漲價？」「台灣每一家戶一年電費，要加3萬多元？」

柯文哲提到，「核四不蓋，3千億就要結帳，台電也馬上破產」，另外，柯也說，蔡總統的2025非核家園也喊太快，因爲核電的12%怎補上，綠能補得上去嗎？若寫不出來流程圖及SOP，那就不要講話，那就是屁話；還有一點，風力發電，台灣耗電最大在夏天，風最大在冬天，儲能設備怎麼設置？

另外，提到珍愛藻礁公投，柯文哲說，這一題是環保題，他這一題要投「賭爛票」，他內心的奇摩吉是要懲罰民進黨，若今天核一二三延役，還有時間思考下一步怎麼做，現在要將核一二三關掉，就僅剩下天然氣，如果是他決定，核一二三延役是他妥協的方案。

另外，反萊豬議題，柯說，「我一定不讓它(萊豬)進來，源頭管理清楚標示這麼簡單的方法，你要搞成這樣，你不要就通通不給你進來」，柯也重提當時他去行政院，結果行政院會後開記者會搞出皇家牛肉麵爭議，柯一走出去就可開記者會，柯說，「讓他最氣的是，他是好心請中央做好源頭管理等機制，結果民進黨等我一發言完就宰我，就跟環南市場一樣」，不過柯也說，他是天公仔，總是能逢凶化吉。

至於公投綁大選公投，柯文哲也提到，2018年公投綁大選，每個人投票要投一個小時半，結果2018的投票率降9%，很多人排隊排太久就跑掉不投，柯文哲也抱怨，2018年時，本來他投票時，我前面三個人要投他，還跟他聊天聊很久，結果等太久，那三張票就說他要去上班，就跑掉不投，柯氣著說，「我就看著我三張票，就在我面前跑掉。」

柯文哲說，他的意見與民眾黨高層的意見不同，本黨一項多元開放，有共識就講共識，沒有共識就各抒己見，台灣公投最大問題，就是到最後都沒有討論。柯說，這個問題昨天民眾黨中常會就吵過一輪，但「我們不是列寧式政黨，也不是毛澤東、希特勒」，不需要一個黨一個聲音，這是一個思辨。