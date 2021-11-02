我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

冷眼集／民進黨「反美」大帽亂扣 現代版指鹿為馬

記者吳亮賢
民進黨把「反萊豬」與「反美豬」畫上等號，宛如現代版「指鹿為馬」。圖為豬農2016年在立法院外抗議開放萊克多巴胺美豬進口。（本報資料照片）
民進黨把「反萊豬」與「反美豬」畫上等號，宛如現代版「指鹿為馬」。圖為豬農2016年在立法院外抗議開放萊克多巴胺美豬進口。（本報資料照片）

台灣四大公投案年底投票，藍綠兩大黨街頭宣講、大型說明會已紛紛登場，炒熱公投大戰。

公投本該「對事不對人」，但是，蔡政府不僅把公投說明會「當選舉場辦」，還把在野黨當「候選人」，「反萊豬」硬被說成「反美豬」，正是不折不扣的抹黑與人身攻擊。

民進黨宣稱將發動超過300場公投宣講，呼籲民眾投下「四個不同意」，是否與民意背道而馳，社會自有公論。但公投熱戰一開始，民進黨就把民意最認同的「反萊豬」，冠上「反美豬」大帽，意圖挑動親美、反美情緒，赤裸裸以政治手段操弄民生議題。

根據中選會公告，國民黨立委林為洲領銜提出的公投第十八案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」不僅案名未見美豬，主文及理由書也是針對政府倉促開放萊豬、相關配套不完備，同樣未見美豬一詞。

顧名思義，「萊豬」為含萊劑豬肉，「美豬」為美國進口豬肉，兩者定義截然不同，且台灣目前從13個國家進口豬肉，反萊豬範圍包含全數進口國家，民進黨卻直接指是「反美豬」，最基本的邏輯概念就出錯，何況台灣從2005年就全面開放進口豬肉，近20年來進口美豬產品更高達50萬公噸，反萊豬與反美豬何干？

民眾反對萊豬，主因莫非是健康考量。但對於食安，政府先是鑿一個大洞，再以提升國際經貿關係、台美關係等論述，告訴人民開放萊豬是必要趨勢。如今，蔡英文總統又帶頭將「反萊豬」與「反美豬」畫上等號，除了要把在野黨貼上反美標籤，背後目的更是要讓抗中牌再度出場，宛如現代版「指鹿為馬」，不僅欺瞞百姓，更成了帶頭散播謠言的最大金光黨。

公投 台灣 民進黨

上一則

黑白集／民進黨反公投 說穿了就是「美利堅」

下一則

東沙強化防衛能力 雷達升級、百噸巡防艇進駐

延伸閱讀

朱柯批綠 把反萊豬操作成反美豬

朱柯批綠 把反萊豬操作成反美豬
賴蘇嗆藍只會亂 猛打抗中保台牌

賴蘇嗆藍只會亂 猛打抗中保台牌
「沒騙人」馬英九：封存核四是為啟封 現在時候到了

「沒騙人」馬英九：封存核四是為啟封 現在時候到了
黑白集／蘇貞昌才是在扯後腿

黑白集／蘇貞昌才是在扯後腿

熱門新聞

一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴表示，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成圖中的雨靴。(中央社)

咖啡渣製鞋輸出全球 5杯做成步鞋、2杯變夾腳拖

2021-10-26 15:09
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電創辦人張忠謀出席台灣玉山20周年慶祝大會晚宴，並發表專題演講。(記者余承翰／攝影)

張忠謀：美供應鏈不完整 推半導體在地製造難成功

2021-10-26 13:43

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？