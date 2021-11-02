冷眼集／民進黨「反美」大帽亂扣 現代版指鹿為馬

民進黨把「反萊豬」與「反美豬」畫上等號，宛如現代版「指鹿為馬」。圖為豬農2016年在立法院外抗議開放萊克多巴胺美豬進口。（本報資料照片）

台灣 四大公投 案年底投票，藍綠兩大黨街頭宣講、大型說明會已紛紛登場，炒熱公投大戰。

公投本該「對事不對人」，但是，蔡政府不僅把公投說明會「當選舉場辦」，還把在野黨當「候選人」，「反萊豬」硬被說成「反美豬」，正是不折不扣的抹黑與人身攻擊。

民進黨 宣稱將發動超過300場公投宣講，呼籲民眾投下「四個不同意」，是否與民意背道而馳，社會自有公論。但公投熱戰一開始，民進黨就把民意最認同的「反萊豬」，冠上「反美豬」大帽，意圖挑動親美、反美情緒，赤裸裸以政治手段操弄民生議題。

根據中選會公告，國民黨立委林為洲領銜提出的公投第十八案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」不僅案名未見美豬，主文及理由書也是針對政府倉促開放萊豬、相關配套不完備，同樣未見美豬一詞。

顧名思義，「萊豬」為含萊劑豬肉，「美豬」為美國進口豬肉，兩者定義截然不同，且台灣目前從13個國家進口豬肉，反萊豬範圍包含全數進口國家，民進黨卻直接指是「反美豬」，最基本的邏輯概念就出錯，何況台灣從2005年就全面開放進口豬肉，近20年來進口美豬產品更高達50萬公噸，反萊豬與反美豬何干？

民眾反對萊豬，主因莫非是健康考量。但對於食安，政府先是鑿一個大洞，再以提升國際經貿關係、台美關係等論述，告訴人民開放萊豬是必要趨勢。如今，蔡英文總統又帶頭將「反萊豬」與「反美豬」畫上等號，除了要把在野黨貼上反美標籤，背後目的更是要讓抗中牌再度出場，宛如現代版「指鹿為馬」，不僅欺瞞百姓，更成了帶頭散播謠言的最大金光黨。