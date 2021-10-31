新聞眼／公投操作藍綠對決 綠續賣芒果乾

民進黨首場公投說明會30日在桃園舉行，蔡英文總統（左四）、行政院長蘇貞昌（左三）、桃園市長鄭文燦（右四）都比出「不同意」的手勢。（記者季相儒／攝影）

民進黨 第一場公投 說明會30日登場，蔡英文總統雖高喊「公投不是政黨對決」，但整場說明會下來，無論蔡總統、蘇揆，繞不開的關鍵字依舊是「國民黨 、馬英九」。在四大公投成為政權保衛戰的基調下，民進黨公投宣講走的還是熟悉的模式，直接操作成為藍綠對決，同時繼續打兩岸牌，續賣「芒果乾」。

公投案醞釀已久，執政黨關於四項公投也早已建構了一套論述。說明會上，每位綠營大咖在台上都講著差不多的套路，在解釋公投細節時，台下的民眾反應冷淡；只有講到「不能讓國民黨繼續亂下去」，台下隨即掌聲如雷。

執政黨面對公投最大的問題之一是要怎麼催出大量的不同意票？民進黨最終使出的還是那一千零一招，藉由批評國民黨，來喚起支持者熱情。

為激起選民情緒，反國民黨、「馬維拉」還不夠，甚至連以往總統大選才會有的抗中牌都搬出來了。蘇貞昌宣講時，不針對公投議題進行政策辯論，卻導向「國民黨與親中勢力唱和，用公投亂台灣」，除大打抗中保台牌，更直接以扣紅帽方式，模糊就公投議題的理性討論。

如今掌權的民進黨，不僅忘了「全民公投」是過去在野時的一大訴求，更幾乎被當成為神主牌，過去民進黨訴求公投是愛台，如今卻把公投當成亂台。

此外，四大公投有兩項是民團發起，公投內容皆屬內政的施政方針，和兩岸議題毫無關聯性；民進黨政府不願就政策進行實質辯護，卻使出每逢選舉操作的政黨對決、打抗中牌。

蔡英文在今年國慶談話中才說，要團結台灣；接受CNN專訪時也重申，在接下來的任期，最想完成的三件事之一是讓人民更加團結，更有韌性。但只要一遇到保衛政權、政黨利益，一次又一次操弄成藍綠對決、抹紅，不僅徒增更多對立情緒，更讓蔡總統口中的「團結」顯得格外蒼白無力。