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黃國書案延燒 綠營2大咖也被爆是線民

台灣新聞組╱台北27日電

民進黨立委黃國書承認學生時期曾協助情治單位偵蒐，不只被新潮流除名，他也宣布退出民進黨；在黃國書案延燒後，政壇及社運圈流傳多名未曝光的線民名單，包括兩名綠營前公職，長期監控綠營大咖及當時的學運人士。

鏡周刊報導，黃國書日前坦承曾擔任情治系統線民，因此遭新潮流除名。而此案在民進黨黨內掀起風暴，包括野百合世代的核心成員，仍聚焦在誰是政壇未曝光的「抓耙子」，進而扯出了前泛綠公職A，和美麗島系前公職C，都可能是當年的監控者，連已逝的民進黨創黨主席江鵬堅，也被指曾為調查局臥底，引來多位昔日戰友替他反駁。

民進黨黨主席蔡英文在黃國書案爆發三天後打破則沉默，在中常會重申，「面對真相、釐清責任、修復創傷」是推動轉型正義的核心初衷。

據報導，一位民進黨高層用「潘朵拉的盒子」來形容政治檔案解密工作，一旦盒子打開，裡面的東西就收不回來；但促轉會明年就將依法解散，相關工作該如何繼續推動？民進黨內有人提議讓促轉會再延一年，也有人建議把促轉會與黨產會、人權會合併為一個獨立的委員會等等，然而轉型正義工作吃力不討好，促轉會未來何去何從？恐怕還有得吵。

民進黨 工作 風暴

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