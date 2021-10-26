批蔡「4個堅持」扭曲 朱立倫：執政後光復節列國定假日

10月25日是台灣光復節，國民黨主席朱立倫（左）在抗日義士羅福星的遺族羅秋昭（右）陪同下，參觀台灣光復回顧展。（記者陳正興／攝影）

昨天是台灣 光復節，國民黨 主席朱立倫宣示，若有一天重返執政，國民黨一定要重新將中華民國光復台灣的日子，列為國定假日。他並表示，蔡英文總統在國慶時，提出充滿爭議、扭曲的說法，中華民國在台灣絕不是72年，因為1945年10月25日的今天，台灣就光復了，「蔡總統，你不要自行扭曲為1949年的台灣」。

朱立倫昨天參加「重返歷史現場─慶祝抗戰勝利暨台灣光復76周年」回顧展，他致詞時表示，光復節是台灣重回中華民國懷抱的日子，這是最重要的紀念節日，要讓每一代記住，若有一天重返執政，國民黨一定要把這一天列為國定假日。

朱立倫表示，蔡英文提的四個堅持，充滿爭議又有違憲之虞，因此國民黨要強烈表達真正堅持「四個捍衛」：永遠捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平與繁榮、捍衛中華民國歷史事實及尊嚴，這四個捍衛、缺一不可。

朱立倫強調，歷史是真相，不容許任何扭曲與抹殺，習近平在紀念辛亥革命時，提到很多國父跟先烈努力的成果，但他要特別強調，國父推翻滿清建立的是中華民國，絕對不容許任何抹殺。

他說，國父就任臨時大總統的時候，曾說過如果沒有收復台灣，我們如何立足於大地之上，當時就已經宣示收復台灣的決心，加上先賢先烈努力及八年抗戰成果，完成了國父的遺願，再到保衛台灣、壯大台灣、民主台灣，每一個階段都是國民黨領導的政府跟大家一起努力的成果。

本次活動邀請烈士後代出席，包含羅福星烈士孫女羅秋昭、丘逢甲姪孫女丘秀芷、吉星文將軍公子吉民立、廖進平先生之孫廖繼斌。

在朱立倫談話前，「台灣國」理事長陳峻涵高舉「開羅宣言只是新聞公報」標語，闖入叫囂，遭現場人士架離。

綠反擊藍是「4個沒有」

民進黨發言人周江杰則勸朱立倫不要罔顧現實曲解蔡總統談話，若國民黨真心要捍衛中華民國，請先站在台灣人立場，譴責中共各種文攻武嚇，並且支持國防預算。

周江杰說，朱立倫提出「四個捍衛」，事實上卻是「四個沒有」，包括給中國 的回信「沒有中華民國」；對於中共領導人習近平說要和平統一，國民黨「沒有反對」；共機不斷闖台防空識別區，國民黨黃復興黨部主委說「不算擾台」；國際活動、賽事遇到中國打壓「沒有聲援」，反指責被欺壓者的不是。