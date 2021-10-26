我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

批蔡「4個堅持」扭曲 朱立倫：執政後光復節列國定假日

記者劉宛琳、丘采薇／台北26日電
10月25日是台灣光復節，國民黨主席朱立倫（左）在抗日義士羅福星的遺族羅秋昭（右）陪同下，參觀台灣光復回顧展。（記者陳正興／攝影）
10月25日是台灣光復節，國民黨主席朱立倫（左）在抗日義士羅福星的遺族羅秋昭（右）陪同下，參觀台灣光復回顧展。（記者陳正興／攝影）

昨天是台灣光復節，國民黨主席朱立倫宣示，若有一天重返執政，國民黨一定要重新將中華民國光復台灣的日子，列為國定假日。他並表示，蔡英文總統在國慶時，提出充滿爭議、扭曲的說法，中華民國在台灣絕不是72年，因為1945年10月25日的今天，台灣就光復了，「蔡總統，你不要自行扭曲為1949年的台灣」。

朱立倫昨天參加「重返歷史現場─慶祝抗戰勝利暨台灣光復76周年」回顧展，他致詞時表示，光復節是台灣重回中華民國懷抱的日子，這是最重要的紀念節日，要讓每一代記住，若有一天重返執政，國民黨一定要把這一天列為國定假日。

朱立倫表示，蔡英文提的四個堅持，充滿爭議又有違憲之虞，因此國民黨要強烈表達真正堅持「四個捍衛」：永遠捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平與繁榮、捍衛中華民國歷史事實及尊嚴，這四個捍衛、缺一不可。

朱立倫強調，歷史是真相，不容許任何扭曲與抹殺，習近平在紀念辛亥革命時，提到很多國父跟先烈努力的成果，但他要特別強調，國父推翻滿清建立的是中華民國，絕對不容許任何抹殺。

他說，國父就任臨時大總統的時候，曾說過如果沒有收復台灣，我們如何立足於大地之上，當時就已經宣示收復台灣的決心，加上先賢先烈努力及八年抗戰成果，完成了國父的遺願，再到保衛台灣、壯大台灣、民主台灣，每一個階段都是國民黨領導的政府跟大家一起努力的成果。

本次活動邀請烈士後代出席，包含羅福星烈士孫女羅秋昭、丘逢甲姪孫女丘秀芷、吉星文將軍公子吉民立、廖進平先生之孫廖繼斌。

在朱立倫談話前，「台灣國」理事長陳峻涵高舉「開羅宣言只是新聞公報」標語，闖入叫囂，遭現場人士架離。

綠反擊藍是「4個沒有」

民進黨發言人周江杰則勸朱立倫不要罔顧現實曲解蔡總統談話，若國民黨真心要捍衛中華民國，請先站在台灣人立場，譴責中共各種文攻武嚇，並且支持國防預算。

周江杰說，朱立倫提出「四個捍衛」，事實上卻是「四個沒有」，包括給中國的回信「沒有中華民國」；對於中共領導人習近平說要和平統一，國民黨「沒有反對」；共機不斷闖台防空識別區，國民黨黃復興黨部主委說「不算擾台」；國際活動、賽事遇到中國打壓「沒有聲援」，反指責被欺壓者的不是。

台灣 國民黨 中國

上一則

罷免門檻 民進黨又「翻桌」 朱立倫：不是新聞

下一則

義大利媒體：北京逼教廷與台斷交 再談建交

延伸閱讀

朱立倫：國民黨重返執政恢復光復節國定假日

朱立倫：國民黨重返執政恢復光復節國定假日
決戰年底公投 朱立倫喊倒蘇 蘇貞昌籲勿政治操作

決戰年底公投 朱立倫喊倒蘇 蘇貞昌籲勿政治操作
修選罷法？朱立倫諷柯建銘：民進黨翻桌不是新聞

修選罷法？朱立倫諷柯建銘：民進黨翻桌不是新聞
朱立倫：蔡總統說中華民國72年是扭曲加入聯合國的歷史

朱立倫：蔡總統說中華民國72年是扭曲加入聯合國的歷史

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點