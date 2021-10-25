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新聞眼／下台說未熄火 陳其邁又中「迴力鏢」

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面對要求下台為高雄城中城大火負起政治責任的聲浪，高雄市長陳其邁說現在以喪葬事宜處理圓滿，撫慰家屬心靈為先。（記者邱奕能／攝影）
面對要求下台為高雄城中城大火負起政治責任的聲浪，高雄市長陳其邁說現在以喪葬事宜處理圓滿，撫慰家屬心靈為先。（記者邱奕能／攝影）

高雄城中城大樓火災釀成嚴重死傷，市長陳其邁過去言行也被拿出來檢驗，包括他曾嗆台中市前市長胡志強應為火災死傷下台負責的發言，被網友嘲諷是「暖男迴力鏢」，連火熱的「刪Q」話題也和他有關，因為四分之一的罷免門檻就是出自他的堅持；行政院長蘇貞昌雖是酷吏，但他答詢時說「每個人什麼時候講什麼話，做什麼事，一輩子會被檢驗」倒是很中肯。      

連日來，藍營翻出陳其邁10年前擔任立委時，要求當時的台中市長胡志強為阿拉夜店大火下台負責的影片，引發一片要求陳下台的呼聲；眾人質疑，高雄城中城大火導致46人喪命、41人受傷，受害人數遠超過當年台中阿拉夜店大火的9死13傷，多位政治人物與網友質疑，當初陳立委嚴詞要求胡市長下台，怎麼現在的陳市長卻不下台負責？

蘇貞昌補刀？答詢耐人尋味

國民黨立委李貴敏日前在立法院質詢行政院長蘇貞昌，有一段耐人尋味的質詢，她指陳其邁曾批評時任經濟部長的張家祝未出席高雄氣爆案罹難者頭七「還是人嗎？」，問蘇是否認同？蘇則回應說他有特別指示要一家一家慰問死傷者，他也有去靈堂祭拜過世者，但不是頭七當天，是在頭七之前，他並說「每個人一輩子什麼時候講什麼話、做什麼事，一輩子都會被檢驗」，這些話聽來不光是為自己緩頰，倒像是說給陳其邁聽的。

好巧不巧，陳其邁要不要為大火下台負責的話題還沒冷卻，「刪Q」又扯上了陳其邁；原因是台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，綠營竟又說罷免門檻過低嚷著要修法；藍營又翻出過往，指2016年民進黨連同時代力量堅持要把罷免門檻降低，倒是國民黨希望政局穩定，提出罷免門檻改為三分之一，當時是陳其邁堅持四分之一的低門檻，所以民進黨立委此時應先問問陳其邁，到底之前是對的，還是現在是對的？陳其邁忙著大火善後，結果再度「中槍」，蘇貞昌的話居然又可以再套用一次。     

其實，陳其邁對於城中城大火要負起什麼樣的政治責任？是否應下台負責？都還有討論空間，只是，綠營的雙重標準及粗糙政治的操作，更凸顯陳其邁到底是否適任高雄市長的質疑，胡志強事件正好反映陳其邁不能反求諸己的人格特質，當藍營要求他下台負責時，他說現在以喪葬事宜處理圓滿，撫慰家屬心靈為先，忘了他以前是如何嚴詞要求胡志強為下台負責，而22日的公祭，蔡總統雖到場致哀。但只停留3分鐘即離去，到了晚上行政院又急令全國降半旗一天，其間落差大得讓人百思不解。

可笑的是，眾綠委為了替陳其邁開脫，開記者會竟說陳自我要求很高，對自己很「機車」，在這個事件中，陳對自己的苛責一定比每一個人都來得深刻。如果不健忘的話，今年6月AZ疫苗開打，他確為了接種站民眾不能保持社交距離，當場怒飆兩位局長，但城中城大火奪去46條人命，自己不談去留，也未談相關局處究責，這場大火明明是市府怠惰失職而造成公安事件，但此際彷彿連陳其邁自己都找不到市府裡面的「馬謖」？

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