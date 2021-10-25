我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

黑白集／修法昨是今非 民進黨做賊喊抓賊

黑白集
台灣基進立委陳柏惟（後中）罷免案過關，民進黨竟推給罷免制度不當。（中央社）
台灣基進立委陳柏惟（後中）罷免案過關，民進黨竟推給罷免制度不當。（中央社）

陳柏惟罷免後，民進黨像發現新大陸似地，都推給罷免制度不當。黨發言人說「少數否決多數」是制度性矛盾，黃偉哲說「門檻需要檢討」，蔡總統也暗示罷免制度該修。這些說法，完全是「做賊的喊抓賊」。

現行的罷免制度，是民進黨在2016年底隻手打造出來的，廢掉原本嚴謹的「雙二一制」，過關門檻降為四分之一。當時的「序曲」是，太陽花學運後的「割闌尾（割藍委）」皆失敗，蔡總統一執政便迅即修法為罷免助興。過關時，大綠小綠齊聲歡呼：「台灣民主的勝利」！

當時理直氣壯的修法，隨即拿韓國瑜來試刀鋒，將他罷免。當時蔡英文還大讚：「台灣民主往前走了一步」。沒想到，現在罷掉陳柏惟，蔡英文卻大嘆「台灣民主需要努力」，民進黨和親綠學者也應和呼籲要重修選罷法。任何民主制度，在民進黨眼裡，都只不過是它的政治工具嗎？

事實上，以這次「刪Q」案的投票率和人數，即使依舊法的「雙二一制」，陳柏惟一樣會被罷免。原因有二，一是陳柏惟自己的「中二（選區）」表現太離譜，令選民難以容忍；二是民進黨的操作太過火，把不滿的民眾都逼出來。蔡英文事後去電安慰陳柏惟，還稱讚他「值得所有人肯定」；總統的說法，眼裡還有民意嗎？

罷免文化變得惡質，民進黨才是禍首。

罷免 民進黨 陳柏惟

上一則

綠委倡修選罷法 柯建銘：不能昨天輸了 今天就翻桌

下一則

決戰年底公投 朱立倫喊倒蘇 蘇貞昌籲勿政治操作

延伸閱讀

修選罷法？民進黨立院總召：不能昨輸今翻桌

修選罷法？民進黨立院總召：不能昨輸今翻桌
新聞眼／刪Q戰綠內傷 蔡英文不跛腳也破皮

新聞眼／刪Q戰綠內傷 蔡英文不跛腳也破皮
新聞評論／陳柏惟沒救成 民進黨反自暴失能失格

新聞評論／陳柏惟沒救成 民進黨反自暴失能失格
藍乘勝追擊 全力續拚年底4大公投

藍乘勝追擊 全力續拚年底4大公投

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常