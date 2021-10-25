黑白集／修法昨是今非 民進黨做賊喊抓賊

台灣基進立委陳柏惟（後中）罷免案過關，民進黨竟推給罷免制度不當。（中央社）

陳柏惟 被罷免 後，民進黨 像發現新大陸似地，都推給罷免制度不當。黨發言人說「少數否決多數」是制度性矛盾，黃偉哲說「門檻需要檢討」，蔡總統也暗示罷免制度該修。這些說法，完全是「做賊的喊抓賊」。

現行的罷免制度，是民進黨在2016年底隻手打造出來的，廢掉原本嚴謹的「雙二一制」，過關門檻降為四分之一。當時的「序曲」是，太陽花學運後的「割闌尾（割藍委）」皆失敗，蔡總統一執政便迅即修法為罷免助興。過關時，大綠小綠齊聲歡呼：「台灣民主的勝利」！

當時理直氣壯的修法，隨即拿韓國瑜來試刀鋒，將他罷免。當時蔡英文還大讚：「台灣民主往前走了一步」。沒想到，現在罷掉陳柏惟，蔡英文卻大嘆「台灣民主需要努力」，民進黨和親綠學者也應和呼籲要重修選罷法。任何民主制度，在民進黨眼裡，都只不過是它的政治工具嗎？

事實上，以這次「刪Q」案的投票率和人數，即使依舊法的「雙二一制」，陳柏惟一樣會被罷免。原因有二，一是陳柏惟自己的「中二（選區）」表現太離譜，令選民難以容忍；二是民進黨的操作太過火，把不滿的民眾都逼出來。蔡英文事後去電安慰陳柏惟，還稱讚他「值得所有人肯定」；總統的說法，眼裡還有民意嗎？

罷免文化變得惡質，民進黨才是禍首。