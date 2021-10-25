新聞評論／無和解共識誠意 民進黨促轉自傷

轉型正義不僅探究真相，更攸關社會互信與人民和解。(本報資料照片)

立委黃國書被掀年輕時曾任線民，遭民進黨 新潮流退流，並聲明退黨不再尋求連任。線民問題成為民進黨內新風暴，從創黨主席江鵬堅被指「曾為調查局工作」、二位前主席施明德與謝長廷為此互槓，到施明德全面質疑「美麗島律師誰不是特務？」黨內流言四起，人人自危，誰會是「下一個抓耙仔」，成為民進黨無法承受之重。

民進黨主席蔡英文 特別在中常會發表談話止血，她說，面對真相、釐清責任、修復創傷，台灣社會才能走向共同未來。不過，蔡英文並沒有意思要暫緩促轉腳步，而是更強調應該深究當年的國民黨 威權體制。換句話說，蔡英文非但未延續國慶談話中團結在野黨的意思，反而要民進黨人「團結起來」，不讓威權遺緒扭曲轉型正義的意義。這席話充滿肅殺之氣，不只民進黨無法止血，恐怕還會有更多猜忌與獵巫，以轉型正義之名，行政治鬥爭之實，讓民進黨自殘自傷而難以抑止。

黃國書線民歷史會被揭露，主要是促轉會執行「監控類檔案開放閱覽之當事人意見調查計畫」，部分當事人看到自己被監控的內容，相互比對，揪出名為「黃凡」的線民應該是黃國書，黃向新潮流承認而遭退流，消息外洩後，再發表聲明退黨不連任。雖然黨內多肯定黃國書「承擔歷史責任」，但黃也恨恨地說「政治就是這樣」，對背後政治謀算仍有不甘。

促轉會除了無限上綱把所有歷史過錯推給「國民黨威權體制」外，能夠還原真相有限，反而造成更多的猜忌與指控。畢竟檔案是當年情治人員篩選、層轉、過濾的二手或三手資料，並不等於真相；而1980年代光調查局布建線民就超過三萬人，這些人在資料有限的公開下，都可能成為下一個黃國書，甚至可能是遭冤枉的善意第三者。

沒有健全法制，沒有穩妥計畫，只是一小步的檔案開放，都在黨內引發這麼大的政治風波，更何況有立委主張全面公開，衝擊難以想像；而促轉會更宣布將增訂《促轉條例》專章回溯追究刑事與行政責任，可以想見那不會是真相與和解，而是另一波社會大撕裂的開端。

民進黨立委管碧玲說，促轉只做半套，赤裸裸上演相互猜忌、二次傷害；新潮流大老林濁水更批評促轉會「流為掌握黑資料、偷偷放話以展權威和正義感的機制」。促轉會先被前副主委張天欽變成「東廠」機構，原較受社會信任的主委黃煌雄因此辭職，繼之者則把公信盡失的半殘促轉會變成調查單位，卻做不到對相關內容的比對核實；即便是追殺國民黨，促轉會除了口頭威脅和各單位擺官威外，根本欠缺政務能力，侈言要「還原真相」，實在是緣木求魚。

法制不備，促轉會又連適格主委都找不到，任由這樣的半殘組織來推動轉型正義，說明民進黨並沒有真正尋求和解共識的決心與誠意。當蔡政府放任繫著「抓耙仔」標籤的失控血滴子到處亂飛，政客當然知道如何見縫插針，政壇甚至傳聞未來可能攻擊目標不乏地方首長。民進黨人派系爭權鬥爭的性格從不落人後，別說兩黨難和解，連黨內亂鬥也難遏止。

轉型正義不僅探究真相，更攸關社會互信與人民和解，但蔡英文只會偷懶「深究威權」，不願也無力整合歧見，建立共識；結果就是林濁水所說「愈促轉，社會愈不和解愈對立」。然而，愈促轉愈撕裂，連民進黨都難以承受，何忍讓台灣社會一再遭受凌遲。國家需要和解前行，蔡總統不敢擔當，至少不要成為製造分裂衝突的點火者。