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刪Q延長賽 藍綠備戰立委補選 顏寬恒呼聲高

台灣新聞組／台北24日電
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，台中市第二選區依法三個月內將舉辦補選，國民黨前立委顏寬恒呼聲高。陳柏惟所在的台中市二選區過去20多年來都由顏家掌握，圖為2020年顏寬恒（中）由父親顏清標（左）等家人陪同下，宣布立委敗選。（本報資料照片）
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，台中市第二選區依法三個月內將舉辦補選，國民黨前立委顏寬恒呼聲高。陳柏惟所在的台中市二選區過去20多年來都由顏家掌握，圖為2020年顏寬恒（中）由父親顏清標（左）等家人陪同下，宣布立委敗選。（本報資料照片）

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，台中市第二選區依法三個月內將舉辦補選。藍綠尚未定案，地方人士指出，國民黨前立委顏寬恒呼聲高，可能第三度對上民進黨台中市議員陳世凱。民眾黨目前呈觀戰態度，沒有規畫人選；台灣基進表示，目前先處理善後事宜，尚未評估補選。

擔任刪Q總部志工的顏寬恒被點名參加補選，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，這時代一切要講公平公正，如果有兩人以上表態參選，市黨部就須辦理初選。國民黨主席朱立倫說，國民黨會尊重在地民意，推出最適當人選。

民進黨台中市黨部表示，時間倉促，民進黨擬採徵召，補選將以在地人選為主，尚無「空降奇兵」想法。綠營人士評估，民進黨在地議員均有參戰可能，包括新系陳世凱、正國會張家銨，兩人目前戶籍都在台中第二選區；陳世凱若披掛上場，可能繼2013年補選、2016年大選後，第三度與顏寬恒交手。

民進黨台中市議員楊典忠9月曾將戶籍從台中第一選區清水遷至第二選區沙鹿，外界猜測是有意備戰補選；楊典忠表示，遷戶籍只是考量地價稅，為免遭誤解已將戶籍遷回清水。

綠營人士指出，這也凸顯民進黨、基進黨潛在的競和微妙關係。

民眾黨台中市黨部主委張仲翹指出，黨中央傾向不派人補選，但還須評估。黨內人士也說，民眾黨在地方布局沒那麼深，短期內要找到適當人選不容易。

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