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新聞眼／促轉究責 最怕「選擇性」正義

記者 陳熙文
立委黃國書線民案持續延燒，甚至引發綠營反彈，民進黨高層也劍指促轉會「抓小放大」。(記者蘇健忠／攝影)
立委黃國書線民案持續延燒，甚至引發綠營反彈，民進黨高層也劍指促轉會「抓小放大」。(記者蘇健忠／攝影)

立委黃國書線民案持續延燒，甚至引發綠營反彈，民進黨高層也劍指促轉會「抓小放大」，理應把目標放在威權體制的黨國高層，而不是外圍線民，更不該在黨內「抓鬼」。

蔡英文總統日前才宣示，轉型正義的用意並非清算鬥爭，而是面對真相、釐清責任、修復創傷，台灣社會才能走向共同的未來。不過，民進黨立委高聲要求追究威權體制，促轉會也打算修法追究加害者刑責。國家機器追求的轉型正義，最害怕的是「選擇性正義」，在真相、責任釐清之前，可能製造更多的創傷症候群。

促轉會的終極目標若是追求歷史、還原真相，理應將過往史料一件件攤在陽光下，如果選擇性公開資料，難免讓外界質疑，所謂的真相恐怕有藍綠之別，未來再度政黨輪替時，會不會又出現另一種詮釋版本的「真相」？

黃國書線民案象徵的是台灣轉型正義的下一步，從過去一股腦數落威權人物、將一切罪惡歸咎於特定領導人或政黨的嘉年華式正義，終於踏入對體制的檢討。

當轉型正義走入此一階段，是新的境界，也是一大考驗。真相會傷人，其實是因為不夠透明，當事實沒有被正確的闡述和公開，可能會淪為要脅政敵的工具。

促轉會不該是政治攻防工具，而是社會檢視歷史、了解真相平台。在此之下，正義不是獵巫般地扼殺，而是向未來承諾，「我們永不再犯」。

促轉會將面對雙重壓力，不但有過往威權餘孽的反擊，還有當今政治勢力的攔阻。促轉會倘若要證明自己確實是不分黨派、不為特定政黨服務的中立組織，現在正是展現魄力的時機，客觀揭露真相，不該就此止步。

台灣 民進黨 蔡英文

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