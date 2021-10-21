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遺孀發聲：江鵬堅從未去調查局工作

台灣新聞組╱台北21日電
民進黨前主席江鵬堅(前)與妻子江彭豐美。(取材自臉書)
民進黨前主席江鵬堅(前)與妻子江彭豐美。(取材自臉書)

立委黃國書「線民案」延燒，蔡英文總統昨天首度表示，有從政同志坦承曾參與國民黨政府監控行動並負起政治責任，雖令支持者震驚，但這是轉型正義必經過程；轉型正義並非清算鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯可被揭露，此刻應深究當年國民黨威權體制如何讓一般民眾、年輕學子成為加害體系一環，讓受害者清楚歷史真相，社會找到和解可能。

蔡英文昨談轉型正義，但黨內餘波蕩漾。民進黨前主席施明德前天表示，民進黨創黨主席江鵬堅在過世前一年，曾向他當面揭露是調查局訓練班出身，並曾監控黨外人士。

江鵬堅遺孀江彭豐美昨透過民進黨資深黨工邱萬興臉書澄清，江從未去調查局工作，權謀滿天的時代，人性不需這樣扭曲，講這種話的人很不道德，江已過世21年了，也無法為自己辯駁。

蔡英文昨指出，轉型正義真正的用意，並非清算，更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯可被揭露，讓受害者可清楚歷史的真相，讓社會在充分理解當年傷痛的歷史之後，找到和解的可能。

蔡英文表示，面對真相、釐清責任、修復創傷，台灣社會才能走向共同的未來，這是轉型正義的真諦，也是她執政後推動轉型正義最核心的初衷。

蔡說，這段歷史的「真相」，特別是當年黨國威權體制，為了限縮人民自由、打壓反對運動，所運用的各種手段，仍然還未被徹底釐清，相關的責任如何釐清，仍待社會集體討論，而這個歷史傷痕的彌平，以及社會真正的和解，也還有一段路要走。

知情人士指出，根據促轉會資料，黃國書代號「黃凡」，監控對象應是台獨作家楊碧川，並非外傳的新潮流大老利錦祥。當年黃國書退伍後，經楊碧川等人介紹到利錦祥的書局工作，確實也在利錦祥家中住過，但黃國書堅稱出社會後便沒再幫情治單位工作，也因此黃國書第一天受訪時便稱「與新潮流無關」。

不過，黨內人士指出，後續會爆發的「協作者」不只黃國書，恐怕還有比立委層級更高的黨公職。

國安局長陳明通昨在立法院表示，政黨競爭是民主政治常態，不關國安局的事，國安局目前也沒有布建所謂「政治線民」。

蔡英文 民進黨 工作

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