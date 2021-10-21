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綠要求複述蔡4堅持 柯嗆：網軍治國是民主自由？

記者胡瑞玲／台北21日電
台北市議員簡舒培質詢市長柯文哲時，場面一度火爆。（台北市議會直播截圖）
台北市議員簡舒培質詢市長柯文哲時，場面一度火爆。（台北市議會直播截圖）

蔡英文總統國慶談話提出「四個堅持」，民進黨台北市議員簡舒培昨質詢時，不斷要求台北市長柯文哲複述四個堅持，被柯大聲回嗆，「用網軍治國、側翼治國是民主自由嗎？」柯還說，他是台大教授、不是小學生，蔡說的是廢話，「我為什麼要重複？」

簡舒培表示，既然柯文哲指蔡總統在國慶日講的四個堅持是廢話，她希望柯文哲能站在備詢台上，把蔡總統的四個堅持一字一句、一字不漏講出來，「你敢不敢唸？」柯文哲說，四個堅持裡，一、三、四點是對的，自己怎麼會不敢講？中華人民共和國與中華民國互不隸屬，這哪有什麼困難？但「妳不是小學老師，我也不是小學生，我是台大教授，不需要給妳教」。

簡舒培表示，柯稱蔡說的是廢話，卻讓國台辦跳起來，她要求柯唸出四個堅持。但柯文哲反問，「我為什麼要照妳的話做？蔡說的跟她做的一樣嗎？」簡舒培則秒答「一樣啊！」

柯文哲突高聲怒批，用網軍治國、側翼治國是民主自由嗎？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？簡舒培也怒回擊，「唸！你不敢唸，就跟蔡英文道歉」。兩人火爆對嗆，議長陳錦祥還出面呼籲「市長，冷靜一下」。

蔡英文總統今年的國慶演說主題為「共識化分歧、團結守台灣」包括兩岸、國際、內政共有五部分。兩岸部分，蔡總統提出四個堅持，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

柯文哲 台灣 蔡英文

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