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重整攻防空戰機隊 國民黨正、副發言人團最快本周成軍

記者周志豪／台北報導
國民黨主席朱立倫回任黨主席後，重整發言人體系，除黨中央與地方黨部將分設正、副發言人團及六都市黨部發言人團，文傳會還廣聘義務副主委，厚實議題攻防與發言戰力，北漂最正主持人李明璇入列，正式名單可望延至本周公布。圖／截自李明璇臉書
國民黨主席朱立倫回任黨主席後，重整發言人體系，除黨中央與地方黨部將分設正、副發言人團及六都市黨部發言人團，文傳會還廣聘義務副主委，厚實議題攻防與發言戰力，北漂最正主持人李明璇入列，正式名單可望延至本周公布。圖／截自李明璇臉書

國民黨主席朱立倫回任黨主席後，重整發言人體系，除黨中央與地方黨部將分設正、副發言人團及六都市黨部發言人團，文傳會還廣聘義務副主委，厚實議題攻防與發言戰力，北漂最正主持人李明璇入列，正式名單可望延至本周公布。

據了解，黨中央發言人團（國民黨發言人）5人，除李明璇、文傳會主委凌濤外，還有前主席江啟臣時代有接任黨務的台北市議員張斯綱（行管會前副主委）、新北市議員江怡臻（前發言人）與文傳會前副主委黃子哲。

副發言人部分4人，則有國民黨智庫特約研究員楊植斗、國民黨全國青工前總會長林杏兒、文傳會專門委員楊智伃與國民黨立委陳以信辦公室副主任周羿希。

至於六都市黨部發言人，曾任青年團總團長的蕭敬嚴、呂謦煒與劉昱佑也確定分別接任新北市、高雄市與台中市黨部發言人。黨務人士表示，3人都是黨長期栽培青年，在地方也有一定戰力，也都會是未來六都直轄市議員可一戰的戰將。

文傳會副主委團則以北北高市議員為基礎，包含台北市議員王鴻薇、鍾沛君、戴錫欽，新北市議員葉元之、陳偉杰，高雄市議員李雅靜與高雄市議會副議長陸淑美之女黃韻涵都入列、高雄市青年局前局長林鼎超，強化黨外圍議題攻防火力。

原規劃不兼文傳會副主委的黨中央發言人團成員張斯綱、江怡臻、黃子哲與李明璇，也改將兼任副主委。另外，同樣曾任青年團總團長的黨史館主任林家興，也兼任文傳會副主委。

黨務人士表示，未來黨發言人與副發言人將輪值，部分副發言人也將負責一部分媒體聯絡工作。知情人士指出，未來黨中央發言輪值，原則每天由1發言人搭配1副發言人。

至於文傳會副主委團，黨務人士說，以平常就常上政論節目、火力十足的黨籍民代為主，未來不排除持續擴編。

黨中央原規劃上周公布正副發言人團與副主委團人事，因故延後，最快本周開記者會。黨務人士表示，發言體系已運作中，成員在論點接軌、攻防討論與資料分享等層面，都已與黨一起作戰，像近日聲援黨籍立委鄭麗文，就是各自分進合擊。

黨務人士指出，重整後的發言體系成員，跨黨內不同系統，象徵朱立倫用人唯才，全力整軍對外，集結黨戰力參與作戰，成員也有為2022縣市議員布局考量。

國民黨 江啟臣 工作

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