為高雄大火46條命下台？政治大火燒向陳其邁

高雄市長陳其邁15日上午前往高雄市立殯儀館慰問火場罹難者家屬。（記者陳弘逸／攝影）

高雄市鹽埕區城中城大樓46死大火案，檢警查出火源疑為黃姓婦人在一樓空屋點香驅蚊亂扔餘燼釀災，昨晚遭收押。面對這場高雄史上死傷最慘火警，三位監委表明要申請調查地方政府行政責任，藍營要求高雄市長陳其邁下台負責，陳其邁昨被問及此事，停頓約15秒後表示，「內心非常沉痛，會深切反省，不會迴避」。晚間又表示深切自責，會負起責任。

消防局火場鑑識發現起火點在城中城一樓茶具骨董店後方空屋，案發前在場、綽號「豆花阿姨」的黃姓婦人與其郭姓男友涉有重嫌，檢警懷疑黃婦燒檀香驅蚊，凌晨2時許，隨意扔了點檀香的香爐罐到垃圾桶離去。不料餘燼引燃沙發，火苗延燒房內多瓶卡式瓦斯罐而引發大火，釀嚴重死傷。

背46命 最重僅能判5年

檢方訊後以黃婦涉過失致死等罪嫌重大，且有逃亡、串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，清查其名下財產，郭6萬元(台幣，以下同)交保。然而，法界人士指出，若無法證黃婦她蓄意或預謀縱火，黃婦雖背負46條人命，可能最重僅面臨五年以下徒刑。

這把惡火也燒出高雄市長陳其邁的政治危機，藍營要求陳其邁下台負責。10年前台中阿拉夜店大火九死，時任立委陳其邁曾批評台中市長胡志強「要死幾個人才下台？」昨也被國民黨 立委吳斯懷拿來質疑，城中城大火傷亡慘重，陳其邁要不要下台？

陳其邁回應，「這次大火，很多市民心情和我一樣，內心非常沉痛」，語畢他一度沉默不語約15秒，接著說「會深切反省，不會迴避」。他昨天兩度到殯儀館慰問家屬，也連跑多家醫院探視傷患。

馬英九 前總統、國民黨主席朱立倫、立法院前院長王金平等藍營人士昨都到高雄向罹難家屬致意，蔡英文 總統今天將南下高雄探視傷者及慰問罹難者家屬。