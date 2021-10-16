我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

為高雄大火46條命下台？政治大火燒向陳其邁

台灣新聞組／高雄16日電
高雄市長陳其邁15日上午前往高雄市立殯儀館慰問火場罹難者家屬。（記者陳弘逸／攝影）
高雄市長陳其邁15日上午前往高雄市立殯儀館慰問火場罹難者家屬。（記者陳弘逸／攝影）

高雄市鹽埕區城中城大樓46死大火案，檢警查出火源疑為黃姓婦人在一樓空屋點香驅蚊亂扔餘燼釀災，昨晚遭收押。面對這場高雄史上死傷最慘火警，三位監委表明要申請調查地方政府行政責任，藍營要求高雄市長陳其邁下台負責，陳其邁昨被問及此事，停頓約15秒後表示，「內心非常沉痛，會深切反省，不會迴避」。晚間又表示深切自責，會負起責任。

消防局火場鑑識發現起火點在城中城一樓茶具骨董店後方空屋，案發前在場、綽號「豆花阿姨」的黃姓婦人與其郭姓男友涉有重嫌，檢警懷疑黃婦燒檀香驅蚊，凌晨2時許，隨意扔了點檀香的香爐罐到垃圾桶離去。不料餘燼引燃沙發，火苗延燒房內多瓶卡式瓦斯罐而引發大火，釀嚴重死傷。

背46命 最重僅能判5年

檢方訊後以黃婦涉過失致死等罪嫌重大，且有逃亡、串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，清查其名下財產，郭6萬元(台幣，以下同)交保。然而，法界人士指出，若無法證黃婦她蓄意或預謀縱火，黃婦雖背負46條人命，可能最重僅面臨五年以下徒刑。

這把惡火也燒出高雄市長陳其邁的政治危機，藍營要求陳其邁下台負責。10年前台中阿拉夜店大火九死，時任立委陳其邁曾批評台中市長胡志強「要死幾個人才下台？」昨也被國民黨立委吳斯懷拿來質疑，城中城大火傷亡慘重，陳其邁要不要下台？

陳其邁回應，「這次大火，很多市民心情和我一樣，內心非常沉痛」，語畢他一度沉默不語約15秒，接著說「會深切反省，不會迴避」。他昨天兩度到殯儀館慰問家屬，也連跑多家醫院探視傷患。

馬英九前總統、國民黨主席朱立倫、立法院前院長王金平等藍營人士昨都到高雄向罹難家屬致意，蔡英文總統今天將南下高雄探視傷者及慰問罹難者家屬。

城中城大火的關鍵嫌疑人黃姓婦人（中）15日收押禁見。（記者張議晨／攝影）
城中城大火的關鍵嫌疑人黃姓婦人（中）15日收押禁見。（記者張議晨／攝影）
高雄城中城大樓火警造成46人死亡，燒出高雄市府長期忽視相關公安問題，許多住戶鐵窗...
高雄城中城大樓火警造成46人死亡，燒出高雄市府長期忽視相關公安問題，許多住戶鐵窗已被燒到扭曲變形。（記者林伯東／攝影）

國民黨 馬英九 蔡英文

上一則

代理BNT 東洋高層爆內線交易 26人被約談全認罪

延伸閱讀

高雄大火 城市治理無能 一把火燒出原形

高雄大火 城市治理無能 一把火燒出原形
城中城大火 涉案女點香未熄遭收押 政治火燒向陳其邁

城中城大火 涉案女點香未熄遭收押 政治火燒向陳其邁
高雄大火罹難者有3人為陸配 將為親屬奔喪提供協助

高雄大火罹難者有3人為陸配 將為親屬奔喪提供協助
高雄老屋惡火奪46命 陳其邁道歉：全面檢討

高雄老屋惡火奪46命 陳其邁道歉：全面檢討

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差